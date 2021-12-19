Yarın Kars, Isparta, Denizli, Sivas'ta okullar tatil mi? 20 Aralık kar yüzünden tatil olan iller hangileri? MEB Valilik kar tatili açıklamaları!

Kars, Isparta, Denizli, Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle gözler 'okullar tatil mi' sorusunun yanıtı için valiliğe döndü. Peki 20 Aralık okullar son dakika yarın ne zaman tatil? Açıklamalar peş peşe gelirken 'Hangi illerde okullar tatil oldu?' sorusu araştırılmaya başlandı. İşte okulların tatil olduğu o iller...
YURT GENELİNDE HAVA DURUMU!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı dışında kalan tüm yurtta yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Akdeniz Bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.