Yurdun genelinde etkili olan yağış nedeniyle kar tatili olup olmadığı öğrencilerin ve velilerin merak konusu oldu. Afyonkarahisar, Yozgat, Aksaray, Kırşehir, Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceği sorgulanıyor. Peki, yarın hangi illerde kar tatili olacak? 20 Aralık Pazartesi Afyonkarahisar, Yozgat, Aksaray, Kırşehir, Hakkari'de yarın okullar tatil mi? İşte detaylar!
KAR YAĞI NE KADAR SÜRECEK?
Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı dışında kalan tüm yurtta yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Akdeniz Bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.