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    • 19.12.2021 15:58
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    Yarın hangi illerde kar tatili olacak? 20 Aralık Pazartesi Afyonkarahisar, Yozgat, Aksaray, Kırşehir, Hakkari'de yarın okullar tatil mi?

    Hangi illerde kar tatili olacağı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Ülke genelinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimin devam ettiği illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler ve velileri tarafından merak ediliyor. Yurdun birçok bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisar, Yozgat, Kırşehir ve Hakkari'de yarın kar tatili olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, 20 Aralık Pazartesi hangi illerde kar tatili olacak? Afyonkarahisar, Yozgat, Aksaray, Kırşehir, Hakkari'de yarın okullar tatil mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    20 Aralık Afyonkarahisar, Yozgat, Aksaray, Kırşehir, Hakkari’de yarın okullar tatil mi?

    Yurdun genelinde etkili olan yağış nedeniyle kar tatili olup olmadığı öğrencilerin ve velilerin merak konusu oldu. Afyonkarahisar, Yozgat, Aksaray, Kırşehir, Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceği sorgulanıyor. Peki, yarın hangi illerde kar tatili olacak? 20 Aralık Pazartesi Afyonkarahisar, Yozgat, Aksaray, Kırşehir, Hakkari'de yarın okullar tatil mi? İşte detaylar!

    AFYONKARAHİSAR, YOZGAT, AKSARAY, KIRŞEHİR, HAKKARİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Afyonkarahisar, Yozgat, Aksaray, Kırşehir, Hakkari'de yarın okulların tatil olup olmayacağı hakkında açıklama gelmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    KAR YAĞI NE KADAR SÜRECEK?

    Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı dışında kalan tüm yurtta yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Akdeniz Bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

        Rüzgarın, iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu kesimlerde güney yönlerden genellikle orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
        Ankara: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3
        İstanbul: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7

        İzmir: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı 13
        Adana: Çok bulutlu ve il geneli yağışlı (Yağışların genellikle kuvvetli sağanak, kıyı kesimlerde yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak, rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.) 13

        Antalya: Çok bulutlu, il geneli yağışlı (Yağışların il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde şiddetli yer yer aşırı sağanak yağış, rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.) 13
        Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8

        Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10
        Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2
        Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kuzeyinin yüksek ve dağlık kesimleri kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı 9

        20 ARALIK YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

        KONYA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ!

        Kentte dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde 10 santimetre bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştı.

        Kar yağışı nedeniyle Ahırlı, Altınekin, Akören, Bozkır, Beyşehir, Çeltik, Doğanhisar, Derbent, Derebucak, Hadim, Hüyük, Ilgın, Meram, Karatay, Selçuklu, Seydişehir, Sarayönü, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yarın olmak üzere yüz yüze eğitime bir günlük ara verildi. Bu arada Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve karayolları ekipleri, kent genelinde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
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        Haberler Güncel Yarın hangi illerde kar tatili olacak? 20 Aralık Pazartesi Afyonkarahisar, Yozgat, Aksaray, Kırşehir, Hakkari'de yarın okullar tatil mi?
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