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    • 19.12.2021 17:34
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    Venüs retrosu ne zaman bitiyor? Venüs retrosunun burçlara etkisi nedir, nelere dikkat edilmeli? Venüs retrosu tarihleri

    Astroloji severler gündeme yoğun bir şekilde Venüs retrosu ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Bugün başlayan astrolojik gelişmenin kişilerde olumsuz mu yoksa olumlu mu etkiler yapacağı merak ediliyor. Yılın son ayında Oğlak burcunda gerçekleşecek olan doğa olayı yükselen burçları da yakından etkileyecek. Peki Venüs retrosunun burçlara etkisi nedir, nelere dikkat edilmeli? Venüs gezegeninin geriye doğru hareket edeceği tarihlerde özellikle aşk, sevgi ve ilişkiler konusunda nasıl geçilmeler yaşanacak? Venüs retrosu ile ilgili merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Venüs retrosu ne zaman bitiyor?

    Venüs retrosu ne zaman bitiyor? Venüs retrosunun burçlara etkisi nedir, nelere dikkat edilmeli? Venüs retrosu tarihleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Astrolojik gelişmeler burçlara ilgi duyanlar tarafından merakla araştırılıyor ve yılın bitmesine az bir zaman kala başlayan Venüs retrosunun ne zaman biteceği, hangi burçlara nasıl etkileri olacağı, yapılması ve yapılmaması gerekenler gibi bilgiler merak konusu oluyor. İşte ayrıntılar...

    VENÜS RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR? VENÜS RETROSU TARİHLERİ!

    Venüs Retrosu, 19 Aralık'ta oğlak burcunda başladı ve 29 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek.

    VENÜS RETROSUNUN BURÇLARA ETKİSİ NEDİR?

    YÜKSELEN KOÇ

    İş hayatındaki ilişkilerin pürüzlü yanları ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Patronlar, işverenler, eril figürlerle ilgili konular gündeme gelebilir.

    Kendinizi iş hayatında biraz değersiz hissedebilirsiniz. Bu noktada gerçekleştirdiklerinize daha çok odaklanmak size iyi gelecektir.

    YÜKSELEN BOĞA

    İlişkilerinize bakış şeklinizi sorgulayacağınız bir dönem olacak. Daha önce çok iyimser gözle baktığınız konuları şimdi daha ciddi ele alabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işler ve uzaklardaki eski sevgililer de gündeme gelebilir.

    YÜKSELEN İKİZLER

    Geçmiş borçlarla, harcamalarla, kredilerle daha çok ilgileneceksiniz. Bu konularda yeni yapılandırmalara, düzenlemelere gidebilirsiniz. Krizli durumlar karşısında objektif kalarak kendiniz çok yargılamamaya çalışmak size iyi gelecektir.

        YÜKSELEN YENGEÇ

        Bu dönemde ilişkilerinizde yolunda gitmeyen konulara, geçmiş sorunlara odaklanmak zorunda kalabilirsiniz. Ortaklı durumlar varsa, onlar da gündemde olacaktır. Oğlak burcunun mantığı duygunun önünde tutması sebebiyle ikili ilişkilerinizde daha katı kararlar alma eğiliminiz olacak. Dengeyi kaybetmemeye dikkat edilmeli.

        YÜKSELEN ASLAN

        Çalışma ortamındaki sorunlar, iş arkadaşları ile olan süreçlerle daha çok ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sağlıkla ilgili de kemik ve cilt problemleri gündeme gelebilir.

        Bu dönemde kendinizi çalışma hayatında yetersiz hissederseniz olaylara gerçekçi yaklaşıp yaklaşmadığınıza dikkat edin.

        YÜKSELEN BAŞAK

        Aşk hayatının pürüzlü konuları ile uğraşmak zorunda kalabileceğiniz bir dönem olacak. İlişkilerinizi enine boyuna irdelemek isteyebilirsiniz. Eski aşk konuları gündeminizi meşgul edebilir. Geçmiş sorunların sizi nasıl etkilediğini çözmeye odaklanın.

        YÜKSELEN TERAZİ

        Aile içindeki eski maddi konularla ya da ilişkilerin sorunlu kısımları ile uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Özellikle ailede otoriter gördüğünüz kişilerle olan iletişiminizi gözden geçireceksiniz. Evinizle ilgili de planda olmayan harcamalar gündeme gelebilir.

        YÜKSELEN AKREP

        Kardeşlerinizle, yakın arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde değer duygunuzu sorgulayacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Ticari konularda da bazı tıkanıklıklar, pürüzler yaşanabilir. Düşünceleriniz daha çok ilişkilerinizin sorunlarına odaklanabilir. Bu noktada daha çok somut olarak hayata geçirdiğiniz noktalara odaklanmak size iyi gelecektir.

        YÜKSELEN YAY

        Sahip olduklarınızı ve kendinizi nasıl değerli hissettiğinizi sorgulayacağınız olaylar yaşayacaksınız. Kazançlarınızla ilgili geriye dönük muhasebeler yapabilirsiniz. Maddi konulara daha karamsar yaklaşabilirsiniz. Yatırım yapmak için uygun olmayan bu süreçte eski hatalardan ders çıkarmak daha uygun olacaktır.

        YÜKSELEN OĞLAK

        Sizler bu süreçte hayatınızda önem verdiğiniz tüm ilişkiler içindeki yerinizi sorgulayabilirsiniz. Değer duygunuza zarar vermiş eski ilişkiler de gündeminize gelebilir. Hisleriniz karamsarlığa yatkın olabileceğinden kendinize adil davranabilmek size iyi gelecektir.

        YÜKSELEN KOVA

        Daha çok yarım kalmış ilişkilere, gizlediğiniz bazı konulara odaklanacaksınız. Bu ilişkilerde kendinizi nerelerde değersiz hissettiğinizi görüp bu alanı çözmeye çalışmalısınız. Tam olarak korkularınızın üzerine gitmenin kazandıracağı bir dönem olacak.

        YÜKSELEN BALIK

        Bu dönemde gündeminizde arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizdeki geriye dönük sorunları bulabilirsiniz. Sosyal hayatınızda kendinizi ne kadar değerli hissettiğinizi de sorgulayacağınız bir süreç olacak. Karamsarlığa düşmeden gerçekçi bir bakış açısıyla olayları değerlendirmeye gayret edin.
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        Haberler Güncel Venüs retrosu ne zaman bitiyor? Venüs retrosunun burçlara etkisi nedir, nelere dikkat edilmeli? Venüs retrosu tarihleri…
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