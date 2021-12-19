Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 19 Aralık Süper Loto çekilişi nasıl, nereden sorgulanır? Talihli numaralar ise…

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 19 Aralık Süper Loto çekilişi nasıl, nereden sorgulanır? Talihli numaralar hangileri oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden kuponlarını oynayarak bayilere gidip yatıran vatandaşlar bugünün şanslı numaralarının hangileri olduğunu merak etmeye başladı ve akşam saatlerinde yoğun bir şekilde araştırır oldu. Peki merakla beklenen Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı?
19 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Süper Loto çekilişi 21:30'da gerçekleşecek ve sonuçları açıklanınca haberimizde yer alacak.
İşte son oynanan çekilişte kazandıran numaralar:
57, 48, 24, 44, 58, 55
BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Şans oyunu tutkunları merakla bugünkü büyük ikramiye tutarını araştırıyor. 12 Ekim için yani bu akşamın büyük ikramiyesi 40.035.639 lira olarak belirlendi. Yapılan son çekilişte şanslı numaralar 3, 18, 32 ,33, 47, 58 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaralarını Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan "millipiyangoonline.com" adresi üzerinden öğrenebilirsiniz.