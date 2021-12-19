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    • Güncel
    • 19.12.2021 17:53
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    • 19.12.2021 17:53
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    Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? 19 Aralık Şans Topu çekilişi nasıl, nereden sorgulanır? Kazandıran numaralar…

    Akşam saatlerinde tüm illerden vatandaşlar Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? Sorusuna yanıt arıyor. Büyük ikramiyenin 4 milyon 43 bin lira olarak açıklandığı çekiliş için nefesler tutuldu ve heyecan dolu bekleyiş başladı. Peki 19 Aralık Şans Topu çekilişi nasıl, nereden sorgulanır? Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında noter huzurunda ve canlı yayınla Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü gerçekleştirilen çekilişin sonucu ile ilgili kazanma hayalleri de başladı. Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu?

    Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? 19 Aralık Şans Topu çekilişi nasıl, nereden sorgulanır? Kazandıran numaralar hangileri oldu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi büyük bir merakla takip ediliyor ve büyük ikramiye için umutlarını bağlayan vatandaşlar içlerinden geçen numaraları oynayarak bayilere kuponlarını yatırdı. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?

    19 ARALIK ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

    Şans Topu çekilişi saat 20:00'de gerçekleşecek ve talihli numaralar haberimizde yer alacak.

    İşte son çekilişin kazandıran numaraları:

    7, 2, 17, 12, 28, 10

    ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI

    ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

    Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

    Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        SEN SEÇ

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        SİSTEM OYUNU

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

        ÇOKLU ÇEKİLİŞ

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İPTAL

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

            NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

            Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

            Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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            Haberler Güncel Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? 19 Aralık Şans Topu çekilişi nasıl, nereden sorgulanır? Kazandıran numaralar…
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