Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? 19 Aralık Şans Topu çekilişi nasıl, nereden sorgulanır? Kazandıran numaralar hangileri oldu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi büyük bir merakla takip ediliyor ve büyük ikramiye için umutlarını bağlayan vatandaşlar içlerinden geçen numaraları oynayarak bayilere kuponlarını yatırdı. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?
19 ARALIK ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Şans Topu çekilişi saat 20:00'de gerçekleşecek ve talihli numaralar haberimizde yer alacak.
İşte son çekilişin kazandıran numaraları:
7, 2, 17, 12, 28, 10
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.