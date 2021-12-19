Kocaeli yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Kocaeli’de okullar kapalı mı olacak? Kocaeli Valiliği kar tatili açıklaması!

KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelerine göre;



Bölgemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın 22.12.2021 Çarşamba günü etkisini kaybedeceği ve sıcaklıkların 21.12.2021 Salı gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredeceği bildirilmiştir.



Salı ve Cuma günleri arasında ilimiz genelinde hava sıcaklığının en düşük -1 ve en yüksek 6 derece aralığında olacağı; sıcaklıkların 24.12.2021 Cuma günü artacağı ve mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.