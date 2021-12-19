Kocaeli yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Kocaeli'de okullar kapalı mı olacak? Kocaeli Valiliği kar tatili açıklaması var mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yurt genelinde etkili olan kar yağışından dolayı il valiliklerinden de peşpeşe kar tatili açıklamaları gelmeye başladı. Kocaeli'de yaşayan öğrenciler ve velileri de okulların yarın tatil edilip edilmediğini merak eder oldu. İşte yanıtı...
KOCAELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Henüz böyle bir açıklama gelmedi, Kocaeli Valiliği'nden açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
KOCAELİ °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelerine göre;
Bölgemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın 22.12.2021 Çarşamba günü etkisini kaybedeceği ve sıcaklıkların 21.12.2021 Salı gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredeceği bildirilmiştir.
Salı ve Cuma günleri arasında ilimiz genelinde hava sıcaklığının en düşük -1 ve en yüksek 6 derece aralığında olacağı; sıcaklıkların 24.12.2021 Cuma günü artacağı ve mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.