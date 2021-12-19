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    • 19.12.2021 20:19
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    Kocaeli yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Kocaeli’de okullar kapalı mı olacak? Kocaeli Valiliği kar tatili açıklaması!

    Akşam saatlerinde Kocaeli yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Kocaeli’de okullar kapalı mı olacak? Sorularının yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Milyonlarca öğrenci ve velisi ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi ve kar yağışlarının görülmesiyle birlikte okulların tatil olup olmayacağına ilişkin araştırmalarını yapmaya başladı. Kocaeli’de yaşayan ve okula giden öğrenciler haftanın ilk gününde okullarda ders olup olmayacağını merak eder oldu. Peki 20 Aralık Pazartesi Kocaeli’de okullar kapalı mı olacak? Kocaeli Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi?

    takvim.com.tr
    Kocaeli yarın okullar tatil mi?

    Kocaeli yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Kocaeli'de okullar kapalı mı olacak? Kocaeli Valiliği kar tatili açıklaması var mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yurt genelinde etkili olan kar yağışından dolayı il valiliklerinden de peşpeşe kar tatili açıklamaları gelmeye başladı. Kocaeli'de yaşayan öğrenciler ve velileri de okulların yarın tatil edilip edilmediğini merak eder oldu. İşte yanıtı...

    KOCAELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Henüz böyle bir açıklama gelmedi, Kocaeli Valiliği'nden açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

    KOCAELİ °C, 9°C

    Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    KOCAELİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelerine göre;

    Bölgemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın 22.12.2021 Çarşamba günü etkisini kaybedeceği ve sıcaklıkların 21.12.2021 Salı gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredeceği bildirilmiştir.

    Salı ve Cuma günleri arasında ilimiz genelinde hava sıcaklığının en düşük -1 ve en yüksek 6 derece aralığında olacağı; sıcaklıkların 24.12.2021 Cuma günü artacağı ve mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

    Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

        DENİZLERDE FIRTINA UYARISI!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

        Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın; 18.12.2021 Cumartesi 22.00 ile 19.12.2021 03.00 saatleri arasında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; 19.12.2021 Pazar günü 03.00 saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir.

        Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

        Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
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        Haberler Güncel Kocaeli yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Kocaeli’de okullar kapalı mı olacak? Kocaeli Valiliği kar tatili açıklaması!
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