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    • 19.12.2021 22:51
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    Kars’ta yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Kars’ta okullar tatil mi edildi? Kars Valiliği’nden açıklama geldi!

    Öğrenciler ve velileri tarafından Kars’ta yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Kars’ta okullar tatil mi edildi? Sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Ülke genelinde yaşanan kar yağışları nedeniyle valiliklerden peşpeşe kar tatili açıklamaları gelmeye başladı. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerde her yer beyaza büründü, ulaşımda zorluklar yaşanmaya başladı. Kars Valiliği’nden açıklama geldi ve bu şehirde yaşayan öğrenciler Kars’ta haftanın ilk gününde okullarda ders işlenip işlenmeyeceğini, tatil edilip edilmediğini merak ediyor. İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Kars’ta yarın okullar tatil mi?

    Kars'ta yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Kars'ta okullar tatil mi edildi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Kars Valiliği'nden açıklama geldi ve detaylar merak konusu oldu. Kars'ta yoğun kar yağışı ulaşımda aksaklıklara neden olurken bu şehirde yaşayan ve okula giden öğrencilerle velileri Kars'ta yarın okulların tatil edilip edilmediğini merak eder oldu. İşte son gelişmeler...

    KARS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 20 Aralık Pazartesi tatil edildiği belirtildi.

    Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

    Olumsuz hava koşulları nedeniyle Akyaka'da 2, Arpaçay'da 3, Selim'de 11 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

        Kars'ta tipi nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı

        Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi bazı köy yollarında ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Merkeze bağlı Karakale köyünde tipi nedeniyle araçlar yolda kaldı. Köylülerin İl Özel İdaresi ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Araçlar traktör yardımıyla çekildi. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolu ulaşıma açtı.

        Bu arada ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma kapanan 50 köy yolundan 34'ü açıldı. 16 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
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        Haberler Güncel Kars’ta yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Kars’ta okullar tatil mi edildi? Kars Valiliği’nden açıklama geldi!
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