Kars’ta yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Kars’ta okullar tatil mi edildi? Kars Valiliği’nden açıklama geldi!

Kars'ta yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Kars'ta okullar tatil mi edildi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Kars Valiliği'nden açıklama geldi ve detaylar merak konusu oldu. Kars'ta yoğun kar yağışı ulaşımda aksaklıklara neden olurken bu şehirde yaşayan ve okula giden öğrencilerle velileri Kars'ta yarın okulların tatil edilip edilmediğini merak eder oldu. İşte son gelişmeler...
KARS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 20 Aralık Pazartesi tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Akyaka'da 2, Arpaçay'da 3, Selim'de 11 köy ile ulaşım sağlanamıyor.