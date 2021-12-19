Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi yarın Kars’ta okullar tatil mi olacak? Kars Valiliği açıklaması

Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi yarın Kars'ta okullar tatil mi olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kahramanmaraş'ta yaşanan yoğun kar yağışından dolayı ulaşım aksıyor ve öğrenciler ile velileri okulların haftanın ilk gününde tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyordu. Kars Valiliği'nden kar tatili açıklaması gelince bu sorunun yanıtı da belli oldu. İite son gelişmeler...
KAHRAMANMARAŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kahramanmaraş'ın Afşin ve Çağlayancerit ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Afşin ve Çağlayancerit kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, devam eden olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle tüm okullarda 20 Aralık Pazartesi eğitime ara verildiği belirtildi.
Öte yandan, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde ise 16 okulda olumsuz hava şartlarından dolayı yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.