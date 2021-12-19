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    Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi yarın Kars’ta okullar tatil mi olacak? Kars Valiliği açıklaması

    Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı akşam saatlerinde sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Türkiye genelinde yaşanan kar yağışlarından dolayı ulaşım aksıyor ve okullara gitmek de zorlaşıyor. Bu nedenle valiliklerden peşpeşe okulların tatil edildiğine dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş’ta yaşayan ve okuyan öğrenciler yarın okula gidip gitmeyeceklerini merak ediyordu ve Kars Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi. Peki 20 Aralık Pazartesi yarın Kars’ta okullar tatil mi olacak?

    takvim.com.tr
    Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi?

    Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi yarın Kars'ta okullar tatil mi olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kahramanmaraş'ta yaşanan yoğun kar yağışından dolayı ulaşım aksıyor ve öğrenciler ile velileri okulların haftanın ilk gününde tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyordu. Kars Valiliği'nden kar tatili açıklaması gelince bu sorunun yanıtı da belli oldu. İite son gelişmeler...

    KAHRAMANMARAŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Kahramanmaraş'ın Afşin ve Çağlayancerit ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

    Afşin ve Çağlayancerit kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, devam eden olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle tüm okullarda 20 Aralık Pazartesi eğitime ara verildiği belirtildi.

    Öte yandan, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde ise 16 okulda olumsuz hava şartlarından dolayı yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

        METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI GELDİ!


        Yağışların, Akdeniz bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde genellikle kuvvetli; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya'nın doğu kıyıları ile Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde şiddetli (51-100 kg/m2), yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

        Yağışların genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in rakımı 1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde, Konya'nın güneyinin Toroslar kesiminde, Karaman çevrelerinde, Doğu Anadolu'nun batısının yüksekleri ve dağlık kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

        Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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        Haberler Güncel Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi yarın Kars’ta okullar tatil mi olacak? Kars Valiliği açıklaması…
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