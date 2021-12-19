İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık İstanbul okullar açık mı olacak? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ülke genelinde havaların soğuması şiddetli yağış ve yer yer kar görülmesi nedeniyle ulaşım da bu noktada kötü etkileniyor ve milyonlarca öğrenci ile velisi kar tatilinin olup olmayacağını merak ederek araştırmalarını hızlandırdı. Peki yarın İstanbul'da okullar tatil olacak mı, ders işlenecek mi? Açıklama geldi mi?
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden henüz bir açıklama gelmedi, yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?
Ülkemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın 22.12.2021 Çarşamba günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ancak, sıcaklıkların 21.12.2021 Salı gününden itibaren Ege ve Akdeniz kıyı kesimi dışında kalan kesimlerde hissedilir derecede düşeceği, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
İstanbul Valiliği, 16-21 Aralık tarihlerinde kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesinin ve kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurun etkili olmasının beklendiğini açıkladı.