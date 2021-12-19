İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık İstanbul okullar açık mı olacak? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması!

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların genellikle kuvvetli, Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın doğu, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu ve il genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kuvvetli sağanak, kıyı kesimlerde yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak, rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 13°C

Çok bulutlu, il genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde şiddetli yer yer aşırı sağanak yağış, rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

HATAY °C, 11°C

Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.