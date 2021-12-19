Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.12.2021 18:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.12.2021 18:36
    ABONE OL

    İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık İstanbul okullar açık mı olacak? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması!

    Milyonlarca öğrenci ve velisi İstanbul’da yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. İstanbul’da hafta sonu düşen sıcaklık, sağanak ve şiddetli yağış, yüksek kesimlerde görülen kar yağışı ise kafaları karıştırdı. İstanbul şehrinde yaşayan ve okula giden öğrenciler yarın yani haftanın ilk gününde okulların açık olup olmayacağını merak etmeye başladı. Peki 20 Aralık İstanbul okullar açık mı olacak? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi? Pazartesi günü öğrenciler okullarına gidecek mi, dersler işlenecek mi?

    takvim.com.tr
    İstanbul’da yarın okullar tatil mi?

    İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık İstanbul okullar açık mı olacak? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ülke genelinde havaların soğuması şiddetli yağış ve yer yer kar görülmesi nedeniyle ulaşım da bu noktada kötü etkileniyor ve milyonlarca öğrenci ile velisi kar tatilinin olup olmayacağını merak ederek araştırmalarını hızlandırdı. Peki yarın İstanbul'da okullar tatil olacak mı, ders işlenecek mi? Açıklama geldi mi?

    İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden henüz bir açıklama gelmedi, yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

    İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

    Ülkemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın 22.12.2021 Çarşamba günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ancak, sıcaklıkların 21.12.2021 Salı gününden itibaren Ege ve Akdeniz kıyı kesimi dışında kalan kesimlerde hissedilir derecede düşeceği, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

    İstanbul Valiliği, 16-21 Aralık tarihlerinde kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesinin ve kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurun etkili olmasının beklendiğini açıkladı.

        İstanbul Valiliği de 16-21 Aralık tarihinde beklenen hava durumuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada kentte hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece altında seyretmesinin beklendiği ifade edildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

        19.12.2021 Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, batı ilçelerinin (Arnavutköy, Çatalca, Silivri) karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        MARMARA
        Çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        EDİRNE °C, 6°C

        Çok bulutlu

        İSTANBUL °C, 7°C

        Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 4°C

        Çok bulutlu

        KOCAELİ °C, 9°C

        Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 1°C

        Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        DENİZLİ °C, 5°C

        Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

        İZMİR °C, 13°C

        Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 6°C

        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyı kesimleri yerel kuvvetli sağanak, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu

        AKDENİZ

        Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların genellikle kuvvetli, Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın doğu, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 13°C

        Çok bulutlu ve il genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kuvvetli sağanak, kıyı kesimlerde yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak, rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

        ANTALYA °C, 13°C

        Çok bulutlu, il genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde şiddetli yer yer aşırı sağanak yağış, rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

        HATAY °C, 11°C

        Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı olması bekleniyor.

        ISPARTA °C, 3°C

        Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

            İÇ ANADOLU

            Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının Konya'nın güneyinin Toroslar kesimi ile Karaman çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor.

            ANKARA °C, 3°C

            Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 1°C

            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            KONYA °C, 2°C

            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, güneyinin yüksekleri yoğun kar yağışlı

            YOZGAT °C, 3°C

            Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

            BATI KARADENİZ

            Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

            BOLU °C, 3°C

            Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

            DÜZCE °C, 7°C

            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

            KASTAMONU °C, 2°C

            Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

            ZONGULDAK °C, 9°C

            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

            ÇORUM °C, 3°C

            Çok bulutlu, karla karışık yağmur, sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı

            SAMSUN °C, 8°C

            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            TOKAT °C, 7°C

            Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı

            TRABZON °C, 10°C

            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU

            Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, batısının yüksek ve dağlık kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

            ELAZIĞ °C, 4°C

            Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

            ERZURUM °C, 2°C

            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            KARS °C, 0°C

            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            VAN °C, 5°C

            Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU

                Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Diyarbakır'ın kuzeyinin yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

                DİYARBAKIR °C, 9°C

                Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kuzeyinin yüksek ve dağlık kesimleri kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı

                GAZİANTEP °C, 8°C

                Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                SİİRT °C, 7°C

                Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                ŞANLIURFA °C, 13°C

                Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
                Haberler Güncel İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık İstanbul okullar açık mı olacak? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması!
                    SON DAKİKA