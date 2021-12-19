DHBT sınavı ne zaman 2022? DHBT sınavı nedir, kaç yılda bir yapılır? Başvuru şartları neler? Sınav soru dağılımı ise…

DHBT sınavı ne zaman 2022? DHBT sınavı nedir, kaç yılda bir yapılır? Başvuru şartları neler? Sınav soru dağılımı nasıldır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) yıl sonuna sayılı günler kala merak konusu oldu ve 2022 tarih araştırması hız kazandı. ÖSYM önlisans ve lisans öğrencileri için bu tarihi açıkladı ve DHBT-1 ve DHBT-2 olarak iki ayrı bölümden oluşan sınavın soru dağılımı da haberimizde yer alıyor.
DHBT SINAVI NE ZAMAN 2022?
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 27 Kasım 2022 Pazar günü yapılacak.
KPSS'nin ardından düzenlenecek DHBT sınavı 60 dakika sürecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) diğer sınavlarında geçerli olan tüm kurallar, DHBT sınavında da geçerli olacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) için başvurular 7-17 Ekim 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacak.
DHBT SORU DAĞILIMI
DHBT-1
İslam İnanç Esasları
İslam İbadet Esasları
Kur'an Bilgisi
Siyer
İslam Ahlâkı
DHBT-2
Tefsir
Fıkıh
Hadis
Akaid & Kelam
İslam Tarihi
Dinler ve Mezhepler Tarihi
Dini Hitabet