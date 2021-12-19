DHBT sınavı ne zaman 2022? DHBT sınavı nedir, kaç yılda bir yapılır? Başvuru şartları neler? Sınav soru dağılımı ise…

DHBT sınavı ne zaman 2022? DHBT sınavı nedir, kaç yılda bir yapılır? Başvuru şartları neler? Sınav soru dağılımı nasıldır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) yıl sonuna sayılı günler kala merak konusu oldu ve 2022 tarih araştırması hız kazandı. ÖSYM önlisans ve lisans öğrencileri için bu tarihi açıkladı ve DHBT-1 ve DHBT-2 olarak iki ayrı bölümden oluşan sınavın soru dağılımı da haberimizde yer alıyor.