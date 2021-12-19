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    • 19.12.2021 20:51
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    • 19.12.2021 21:05
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    Bursa yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Bursa’da okullar tatil mi edildi? Bursa Valiliği okullarda kar tatili açıklaması!

    Gündemde vatandaşlat yoğun bir şekilde Bursa yarın okullar tatil mi? Sorusuna yanıt arıyor. Milyonlarca öğrenci ve velisi ülke genelinde kar yağışının görülmesiyle birlikte okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Sıcaklıkların azalması ve kar yağmasıyla Bursa’da oturan vatandaşlar yarın okullarda ders işlenip işlenmeyeceğini merak ediyor. Peki 20 Aralık Bursa’da okullar tatil mi edildi? Bursa Valiliği’nde okullarda kar tatili açıklaması geldi mi? Yarın hava sıcaklığı nasıl olacak? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Bursa yarın okullar tatil mi?

    Bursa yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Bursa'da okullar tatil mi edildi? Bursa Valiliği okullarda kar tatili açıklaması geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bursa'da yaşayan ve okuyan öğrenciler kar yağışlarının yaşanması ve valiliklerden peşpeşe tatil haberlerinin gelmesiyle birlikte Bursa'da yarın okulların kapalı olup olmadığını merak ederek araştırmaya başladı. İşte detaylar...

    BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Konuyla ilgili valilik açıklaması henüz gelmedi, açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

    Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre;
    18 Aralık Cumartesi günü ilimizin güney ilçelerinde (Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, Kestel, Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan, Keles, İnegöl) 400-500 m üzeri yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    Geçerlilik periyodu: 18.12.2021 05:00 - 19.12.2021 09:00
    Marmara Denizinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-75 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    Geçerlilik periyodu: 18.12.2021 05:00 - 19.12.2021 23:30

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        BURSA HAVA DURUMU

        Bursa'da hafta sonunun ilk gününde sabah saatlerinde hava buz kesti.

        Sabah en yüksek 3 derece olarak ölçülen sıcaklıkla birlikte hafif karla karışık yağmur geçişleri görülen şehir genelinde hava sıcaklığı gün içerisinde ise en yüksek 6 dereceye kadar tırmanıyor.

        Yağış geçişleri gün boyu şehir genelinde yüzünü göstermeye devam ederken, akşam saatlerinden itibaren ise termometreler yeniden 5 derecenin altını görecek.

        Meteorolojinin 5 günlük hava tahmin raporlarından elde edilen verilere göre, Bursa'da özellikle yeni haftanın ilk gününden itibaren kar yağışı bekleniyor.

        Yarın için (PAZAR) yapılan tahminlere göre sıcaklığın en yüksek 7 derece olarak ölçülmesi beklenirken, karla karışık yağış geçişleri gün boyu devam edecek.

        PAZARTESİ günü için kar yağışının Bursa'da yüzünü göstermeye başlayacağını bildiren meteoroloj, sıcaklığın ise gece eksi 1 derece, gün içerisinde 7 derece olarak ölçüleceğini belirtti.

        SALI günü için de kar yağışının şehir genelinde yüzünü yer yer göstereceğini öngören yetkililer, hava sıcaklığının ise 5 derece bandında olacağını belirtti.

        ÇARŞAMBA gününden itibaren ise kar yağışı yerini dondurucu bir havaya bırakırken, parçlaı bulutlu ve güneşli bir gün beklendiğini duyurdu. Sıcaklıklar çarşamba günü gece eksi 5 derecelere kadar gerilrken, gün içerisinde ise en yüksek 5 derece olacak.
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