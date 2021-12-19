Bursa yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Bursa'da okullar tatil mi edildi? Bursa Valiliği okullarda kar tatili açıklaması geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bursa'da yaşayan ve okuyan öğrenciler kar yağışlarının yaşanması ve valiliklerden peşpeşe tatil haberlerinin gelmesiyle birlikte Bursa'da yarın okulların kapalı olup olmadığını merak ederek araştırmaya başladı. İşte detaylar...
BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Konuyla ilgili valilik açıklaması henüz gelmedi, açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre;
18 Aralık Cumartesi günü ilimizin güney ilçelerinde (Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, Kestel, Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan, Keles, İnegöl) 400-500 m üzeri yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Geçerlilik periyodu: 18.12.2021 05:00 - 19.12.2021 09:00
Marmara Denizinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-75 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Geçerlilik periyodu: 18.12.2021 05:00 - 19.12.2021 23:30
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.