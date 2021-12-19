20 Aralık Pazartesi Konya'da okullar tatil mi? Konya'da kar tatili olan ilçeler hangileri? Selçuklu, Akşehir, Karaman, Ereğli, Maram...

20 Aralık 2021 kar tatili olan iller! Kar tatili var mı? Okullar tatil mi sorusuna 20 Aralık Pazartesi günü için yanıt aranıyor. Birçok ilde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı birçok yönden olumsuz etkiliyor. Peki, 20 Aralık Pazartesi Konya'da okullar tatil mi? Konya'da kar tatili olan ilçeler hangileri? Konya Selçuklu, Akşehir, Karaman, Ereğli, Maram, Karatay, Akşehir'de okullar tatil mi? İşte son gelişmeler...
KONYA'DA KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR
Konya merkezinde kar kalınlığı 22 santimetreye ulaştı.
Kent merkezi ve ilçelerinde dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kar nedeniyle şehir beyaza bürünürken, sabah işlerine gitmeye çalışan sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Ayrıca yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ağaçların devrildiği, bazılarının dallarının kırıldığı görüldü.
Belediye ekipleri de kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Konya'nın güney ve batı kesimleri ile Karaman çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağı öngörülüyor.
Yetkililer, Konya-Antalya kara yolunun yüksek kesimleri başta olmak üzere kar yağışının oluşturabileceği ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.