20 Aralık Ankara kar tatili son dakika! Yarın Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valiliği kar tatili açıklaması!

20 Aralık Ankara kar tatili var mı? Ankara yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği kar tatili açıklamaları arama motorlarında sorgulanıyor. Yüz yüze eğitim kapsamında olan öğrenciler kar tatili olup olmadığını araştırıyor. Bazı illerde peş peşe okulların tatil edildiğine yönelik açıklama geliyor. İşte son dakika gelişmeler...
YARIN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Henüz okulların tatil edilmesiyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.
ANKARA MGM HAVA DURUMU!
Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Rüzgarın Kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.