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    • Güncel
    • 18.12.2021 12:10
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    • 18.12.2021 12:25
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    TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım!

    Son dakika haberine göre, TOGG'un resmi Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapıldı. Türkiye'nin Otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "14.30'da buluşalım" denildi. Öte yandan Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte TOGG için Bursa'da kurulması planlanan batarya üretim tesisine teşvik verileceği duyuruldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor!" dedi.

    TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım!

    TOGG'un resmi Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapıldı. Türkiye'nin Otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "14.30'da buluşalım" denildi.


    YENİ TEŞVİKLER VERİLİYOR
    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) öncülük ettiği proje kapsamında, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrika inşasını hızla sürdürken yerli batarya için de yeni teşvikler veriliyor.

    Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte TOGG için Bursa'da kurulması planlanan batarya üretim tesisine teşvik verileceği duyuruldu.

    RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararda, "Bursa ilinde yapılacak olan batarya hücresi ve modül üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir." denildi.

        VERGİ MUAFİYETİ, KDV İSTİSNASI
        Karar kapsamında desteklenen yatırım projesinin gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve iadesi, vergi indirimi gibi desteklerden yararlanacağı kaydedildi.

        Sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, nitelikli personel desteği, enerji desteği, hibe desteği ve yatırım yeri tahsisinin de sağlanacak yardımlar arasında olduğu belirtildi.

        2 BİN 200 İLAVE İSTİHDAM
        Yatırımın süresinin, 13 Ekim 2021 olan başlangıç tarihinden itibaren 10 yıl olduğu, öngörülen sürede yatırımın gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebileceği aktarıldı.

        Öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 30 milyar TL şeklinde belirlendi. Tahmin edilen ek istihdamın 2 bin 200 ve nitelikli personel sayısının 400 olduğu ifade edildi.

        OTOMOTİV ENDÜSTRİMİZ İÇİN DEV BİR ADIM


            Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor!

            2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar $'dan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrimiz için dev bir adım TOGG ve Farasis ortaklığında SIRO, 15 gigawatt saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak." dedi.

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            Haberler Güncel TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım!
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