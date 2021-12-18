TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım!

2 BİN 200 İLAVE İSTİHDAM

Yatırımın süresinin, 13 Ekim 2021 olan başlangıç tarihinden itibaren 10 yıl olduğu, öngörülen sürede yatırımın gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebileceği aktarıldı.

Öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 30 milyar TL şeklinde belirlendi. Tahmin edilen ek istihdamın 2 bin 200 ve nitelikli personel sayısının 400 olduğu ifade edildi.