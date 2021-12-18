TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım!

TOGG'un resmi Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapıldı. Türkiye'nin Otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "14.30'da buluşalım" denildi.
YENİ TEŞVİKLER VERİLİYOR
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) öncülük ettiği proje kapsamında, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrika inşasını hızla sürdürken yerli batarya için de yeni teşvikler veriliyor.
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte TOGG için Bursa'da kurulması planlanan batarya üretim tesisine teşvik verileceği duyuruldu.
RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararda, "Bursa ilinde yapılacak olan batarya hücresi ve modül üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir." denildi.