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    • Güncel
    • 17.12.2021 20:09
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    • 17.12.2021 20:09
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    On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı! On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar...

    On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ - On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı! İkramiye kazandıran numaralar hangileri oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Şans oyunlarını yakından takip eden, kuponlarını oynayıp bayiye giderek yatıranlar On Numara çekilişinin bu akşamki sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı, hangi numaraların ikramiye kazandırdığı merak konusu oldu. İşte bugünün şanslı rakamları...

    takvim.com.tr
    On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı!

    Şans oyunlarını yakındna takip eden vatandaşlar On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Milli Piyango ve Sisal Şans ortaklığında canlı yayınla ve noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçlarını merak edenler internet üzerinden sorgulamalarını hızlandırdı. On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı. Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirilen çekilişte bugünün kazandıran talihli numaraları hangileri oldu?

    17 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    On Numara çekilişi saat 20:00'da başladı ve sonuçlar açıklandı. Büyük ikramiye miktarı 475 bin 661 TL olarka belirlendi.

    İşte bugünün şanslı numaraları:

    31, 10, 56, 32, 70, 63, 73, 44, 50, 57, 25

    12, 61, 41, 49, 38, 6, 14, 1, 74, 72, 68

    MPİ ON NUMARA SORGULAMA EKRANI!

    ON NUMARA NASIL OYNANIR?

    Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.

    ON NUMARA KURALLARI NELERDİR?

    On Numara'nın kuralları aşağıdaki gibidir;

    Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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        Haberler Güncel On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı! On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar...
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