On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı! On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar...

Şans oyunlarını yakındna takip eden vatandaşlar On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Milli Piyango ve Sisal Şans ortaklığında canlı yayınla ve noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçlarını merak edenler internet üzerinden sorgulamalarını hızlandırdı. On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı. Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirilen çekilişte bugünün kazandıran talihli numaraları hangileri oldu?
17 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
On Numara çekilişi saat 20:00'da başladı ve sonuçlar açıklandı. Büyük ikramiye miktarı 475 bin 661 TL olarka belirlendi.
İşte bugünün şanslı numaraları:
31, 10, 56, 32, 70, 63, 73, 44, 50, 57, 25
12, 61, 41, 49, 38, 6, 14, 1, 74, 72, 68
MPİ ON NUMARA SORGULAMA EKRANI!
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.
ON NUMARA KURALLARI NELERDİR?
On Numara'nın kuralları aşağıdaki gibidir;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.