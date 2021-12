On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı! On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar...

Şans oyunlarını yakındna takip eden vatandaşlar On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Milli Piyango ve Sisal Şans ortaklığında canlı yayınla ve noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçlarını merak edenler internet üzerinden sorgulamalarını hızlandırdı. On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı. Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirilen çekilişte bugünün kazandıran talihli numaraları hangileri oldu?