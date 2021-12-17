On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ - On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı! İkramiye kazandıran numaralar hangileri oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Şans oyunlarını yakından takip eden, kuponlarını oynayıp bayiye giderek yatıranlar On Numara çekilişinin bu akşamki sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı, hangi numaraların ikramiye kazandırdığı merak konusu oldu. İşte detaylar...
17 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
On Numara çekilişi saat 20:00'da başlayacak ve sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.
MPİ ON NUMARA SORGULAMA EKRANI!
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.
ON NUMARA KURALLARI NELERDİR?
On Numara'nın kuralları aşağıdaki gibidir;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.