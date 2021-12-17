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    • 17.12.2021 21:19
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    Hatırlatma dozu nedir, ne zaman yapılmalı? 3. doz aşı zorunlu mu kimler yaptırmalı? Hatırlatma dozu randevusu nasıl alınır?

    Gündemden düşmeyen konular arasında yer alıyor ve vatandaşlar Hatırlatma dozu nedir, ne zaman yapılmalı? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tüm dünyada görülen ve ülkemizde de rastlanılan yeni koronavirüs varyantı omicrondan dolayı 3. doz aşının randevuya açıldığını ve vatandaşların yaptırması gerektiğinin önemine dikkat çekti. Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama oldukça önem taşıyor. Peki 3. doz aşı zorunlu mu kimler yaptırmalı? Hatırlatma dozu randevusu nasıl alınır?

    takvim.com.tr
    Hatırlatma dozu nedir, ne zaman yapılmalı?

    Hatırlatma dozu nedir, ne zaman yapılmalı? 3. doz aşı zorunlu mu kimler yaptırmalı? Hatırlatma dozu randevusu nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından omicron varyantından dolayı 3. doz aşılamanın önemine dikkat çekti. Vatandaşlar yapılan açıklamalardan sonra 3. doz hatırlatma aşısı için randevuların nereden ve nasıl alınacağını merak eder oldu. İşte detaylar...

    HATIRLATMA DOZU NE ZAMAN YAPILMALI?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Tüm vatandaşlarımız, 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı ile hatırlatma dozu olabilecek" dedi

    "Avrupa'da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir. Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir."

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belirlenen Kovid-19 aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçen vatandaşlar için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verildiğini belirtti.

    Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, kurulun Omicron varyantı, aşı programı ve salgının seyri gündemiyle toplandığını belirtti.

        Bilim Kurulu'nun Omicron varyantının Türkiye'deki olası etkilerinin değerlendirildiğini aktaran Koca, yeni varyantın, virüsün daha kolay bulaşır hale gelmesine sebep olduğunu, kolay bulaşmasının yanında hasta etme gücünde belirlenmiş olumsuz bir durumun rapor edilmediğini ifade etti.

        Koca, bu açıdan Omicron varyantı için tedirgin edici bir durumun söz konusu olmadığına dikkati çekerek, "Omicron varyantının baskın olmasına karşı alınabilecek tedbirler arasında öne çıkan aşı ile koruma kalkanının güçlendirilmesidir. Aşıların varyantlara karşı etkisi ile ilgili yeni çıkan kanıtlar değerlendirilmeye alınmıştır. Ülkemizde görünen günlük vaka sayılarında ani artış olmaması aşılama programının başarısının bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

        HATIRLATMA DOZU NEDİR?

        Uygulanan aşılarda belirli zaman aralıklarıyla azalan antikor oranını yeniden artırmak, eski seviyesine ulaştırmak için hatırlatma dozu, pekiştirme dozu ya da Rapel dozu uygulanır.

        Tıbbi terimlerle, bir hatırlatma dozu, bir aşının daha önceki bir dozdan sonra fazladan uygulanmasıdır. İlk bağışıklamadan sonra, bir hatırlatma enjeksiyonu veya bir hatırlatma dozu, bağışıklık kazandırıcı antijene yeniden maruz kalmadır.

        3. DOZ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

        3. doz aşıyı olmak isteyen vatandaşlar nasıl randevu alacaklarını araştırıyor. Randevular "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden alınabiliyor.
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        Haberler Güncel Hatırlatma dozu nedir, ne zaman yapılmalı? 3. doz aşı zorunlu mu kimler yaptırmalı? Hatırlatma dozu randevusu nasıl alınır?
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