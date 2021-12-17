Ehliyet alacaklar dikkat! Direksiyon sınavı nasıl olacak? Direksiyon sınavları kaç dakika olacak, süre uzayacak mı?

Direksiyon sınavları hakkında yeni uygulamalar yapılmaya başlanacak. Hem teorik hem de direksiyon sınavlarında köklü değişimler yapılacak. Direksiyon sınavlarının süresinin uzatılması, eğitimlerin gece verilmesi gibi bazı değişiklikler getirilecek. Peki, direksiyon sınavı nasıl olacak? Direksiyon sınavları kaç dakika olacak, süre uzayacak mı? İşte merak edilenler!
İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Murat Tekin, direksiyon sınavında devrim niteliğinde bazı değişiklikler planlandığını belirterek, "Ehliyette yeni yönetmelikle birlikte 35 dakika olan direksiyon sınavlarının daha uzun yapılması, eğitimlerin özellikle gece de verilmesinin sağlanması, farklı trafik koşullarında adayın test edilmesi gibi bazı değişikliklerin getirilmesi planlanıyor." dedi.
Ehliyet alma hazırlığında olanları ilgilendiren önemli gelişmeler yaşandı. İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Murat Tekin, günümüzde Trafik Eylem Planı çerçevesinde hem teorik hem de direksiyon sınavlarında standartların biraz daha yükseltileceğini vurgulayarak, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün sınavlarda bazı değişiklikleri öngördüğünü belirtti.
"GECE SÜRÜŞLERİNE DE BAKILACAK"
Yeni yılla gündeme gelmesi planlanan yönetmelikle ilgili hazırlık içinde olunduğunu aktaran Tekin, ilgili kurumların görüşlerinin alınmasının ardından taslağın netleşeceğini ifade etti. Murat Tekin, şöyle devam etti: "Direksiyon sınavında devrim niteliğinde bazı değişiklikler planlanıyor. Ehliyette yeni yönetmelikle birlikte 35 dakika olan direksiyon sınavlarının daha uzun yapılması, eğitimlerin özellikle gece de verilmesinin sağlanması, farklı trafik koşullarında adayın test edilmesi gibi bazı değişikliklerin getirilmesi planlanıyor. Biz sınav alanlarının belli bir bölgeye hapsedilmesinden vazgeçilmesini arzu ediyoruz. Şu anda yapılan çalışma da bunu gösteriyor. Yani kursiyerin, aslında akan trafikte karşılaşabileceği bütün manevralar ve deneyimleri, sınavda yaşaması öngörülüyor. Şu ankinden çok daha ciddi, daha uzun süreli direksiyon sınavları bizi bekliyor. Yeni yapılacak yönetmelik değişikliğiyle direksiyon sınav süresi biraz daha uzatılacak, sınav yapılan güzergah genişleyecek ve akan trafikte daha fazla eğitim yapılmasının kursiyerlere çok büyük bir katkısı olacak."