Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 16 Aralık Süper Loto sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? Büyük ikramiye tutarı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Canlı yayın ile heyecanla ve merakla takip edilen Süper Loto çekilişi için nefesler tutuldu, büyük ikramiye için sabırsız bekleyiş başladı, peki talihli numaralar hangileri oldu?