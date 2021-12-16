Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 16 Aralık Süper Loto sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? Büyük ikramiye tutarı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Canlı yayın ile heyecanla ve merakla takip edilen Süper Loto çekilişi için nefesler tutuldu, büyük ikramiye için sabırsız bekleyiş başladı, peki talihli numaralar hangileri oldu?
16 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Süper Loto çekiliş sonuçları 21:30'da belli olacak ve haberimizde yer alacak. Süper Loto çekilişleri haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştiriliyor.
BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Şans oyunu tutkunları merakla bugünkü büyük ikramiye tutarını araştırıyor. 12 Ekim için yani bu akşamın büyük ikramiyesi 40.035.639 lira olarak belirlendi. Yapılan son çekilişte şanslı numaralar 3, 18, 32 ,33, 47, 58 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaralarını Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan "millipiyangoonline.com" adresi üzerinden öğrenebilirsiniz.