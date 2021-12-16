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Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 16.12.2021 18:42
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    • 16.12.2021 18:43
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    Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 16 Aralık Süper Loto sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? Büyük ikramiye tutarı…

    Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı araştırma konusu oldu. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirilen çekilişin sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans tarafından noter huzurunda canlı yayın ile gerçekleştirilen Süper Loto büyük ikramiyesi bugün ne kadar, kuponlarını oynayıp yatıranlar kazanmanın hayalini kuruyor. 16 Aralık Süper Loto sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

    Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 16 Aralık Süper Loto sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? Büyük ikramiye tutarı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Canlı yayın ile heyecanla ve merakla takip edilen Süper Loto çekilişi için nefesler tutuldu, büyük ikramiye için sabırsız bekleyiş başladı, peki talihli numaralar hangileri oldu?

    16 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Süper Loto çekiliş sonuçları 21:30'da belli olacak ve haberimizde yer alacak. Süper Loto çekilişleri haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştiriliyor.

    BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

    Şans oyunu tutkunları merakla bugünkü büyük ikramiye tutarını araştırıyor. 12 Ekim için yani bu akşamın büyük ikramiyesi 40.035.639 lira olarak belirlendi. Yapılan son çekilişte şanslı numaralar 3, 18, 32 ,33, 47, 58 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaralarını Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan "millipiyangoonline.com" adresi üzerinden öğrenebilirsiniz.

        SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
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        Haberler Güncel Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 16 Aralık Süper Loto sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? Büyük ikramiye tutarı…
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