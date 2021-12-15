Aşiret çocuğu Özgür Demirtaş, Rolex saatinin fiyatı arttığı için mi öfkeli? İşte CNN Türk canlı yayınında yaşananlar...

Demirtaş, daha sonra yayına bağlanıp yarım saat aralıksız konuştu ve telefonu kapattı. Cevizoğlu, Özgür Demirtaş'ın ardından ise bu sefer "Yaklaşık 29 dakika aralıksız konuştu.

Ben sözümü söylerim giderim dediği zaman kendi paradoksunu üretmiş oluyor. Nedir kendi paradoksu? Ekonomide tek adam dönemlerinde Çin'den söz ederken diktatör yönetimlerinde olur diyor. Burada ben konuşup gidiyorum dediği zaman kendisi de diktatörce bir konuşma yapmış ve kendisine soru sorulmasını istememiş olur." dedi.

Fondaş medya, FETÖ ve PKK'lı hesaplar tek elden basılmış gibi Twitter üzerinden Demirtaş'ın PR'ını yaptı. Popülist cümlelerini öne çıkaran bu sosyal medya hesapları, birbirinden kopya başlıklarla kullanıcıların fikirleri üzerinde hakimiyet kurmayı amaçlıyor.