Asgari ücret net-brüt kaç TL? Asgari ücret günlük brüt tutarı ne kadar oldu? 2022 asgari ücret net brüt maaş tutarı ilk ödeme tarihi!

Asgari ücret zammı için milyonlar son dakika açıklamalara kilitlendi. Ak Parti'den asgari ücretle ilgili son dakika açıklama geldi. Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti olacaktır." ifadelerine yer verildi. Bu gelişmeler üzerine asgari ücret günlük net tutarı ve brüt rakamlar asgari ücretin zammı gündeminde milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, Asgari ücret net-brüt kaç TL belli oldu mu? Asgari ücret günlük brüt tutarı ne kadar oldu 2022? İşte detaylar...
ASGARİ ÜCRET BU HAFTA AÇIKLANIR MI?
Ankara kulislerinde dolaşan bilgiye göre, 2022 asgari ücret zammının bu akşam ya da yarın gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Asgari ücret ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt verdi. Kurtulmuş, ülkede ekonomiyle ilgili en ciddi şekilde işleyen mekanizmalardan birisinin de Asgari Ücret Tespit Komisyonu olduğunu belirterek açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Nihayetinde bu, bir müzakere sonucudur ama biz kuralı en başından itibaren söylüyoruz. Herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti olacaktır. Yaşadığımız bu fiyat artışları karşısında vatandaşımızın alım gücünün güçlendirilmesi bakımından Türkiye'de çok ciddi bir asgari ücret ayarlaması yapılması gerekiyor. Beklentiler, bütçenin imkanları ve ülkenin ihtiyaçları çerçevesinde, bunu belirleyeceğiz."