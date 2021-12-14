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    • 14.12.2021 11:06
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    • 14.12.2021 11:06
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    Yılbaşına sayılı günler kaldı! Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? 31 Aralık 1 Ocak sokağa çıkma yasağı kaç gün?

    Yılbaşına az bir süre kala hazırlıklarına son sürat devam eden vatandaşlar 31 Aralık ve 1 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle yılbaşında yasak ilan edilmişti. Vatandaşlar bu yıl da yasak koyulacak mı sorusunu araştırıyor. Pek; Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? 31 Aralık 1 Ocak sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Yanıtları haberimizde...

    takvim.com.tr
    31 Aralık 1 Ocak sokağa çıkma yasağı kaç gün?

    Ülkemizde koronavirüs salgını devam ediyor. Her gün binlerce kişi salgına yakalanırken, ölü sayısı da stabil ilerliyor. Pandemi nedeniyle yılbaşı kutlamaları engellebilir mi merak ediliyor. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, koronavirüsün en çok mutasyona uğramış türü olarak bilinen Omicron varyantı Türkiye'de 56 kişide görüldü. Salgın tehlikesi devam ederken hal böyle olunca sokağa çıkma yasağının yılbaşında uygulanıp uygulanmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki; Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? 31 Aralık 1 Ocak sokağa çıkma yasağı kaç gün?

    YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, OLACAK MI?

    31 Aralık 2021 ve 1 Ocak 2021 tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanması konusunda henüz bir karar alınmış değil.

    2020 yılında salgının etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bu yıl için bir açıklama geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir.

    31 ARALIK TATİL OLACAK MI, TAM MI YARIM MI?

    31 Aralık Cuma günü resmi tatillerimiz arasında yer almamaktadır. Bu nedenle 31 Aralık'ta yarım ve ya tam gün tatil yapılması beklenmiyor.

        YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

        1935 yılından bu yana resmi tatil olarak kabul edilen yılbaşı, bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. Dolayısıyla bu yıl yılbaşında sadece hafta sonu tatilinin geçerli olması bekleniyor.

        2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

        1 Ocak Yılbaşı
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
        12 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
        13 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
        14 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
        15 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

        15 Temmuz Demokrasi Bayramı
        19 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
        20 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
        21 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
        22 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
        23 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
        30 Ağustos Zafer Bayramı
        28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

        Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.
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        Haberler Güncel Yılbaşına sayılı günler kaldı! Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? 31 Aralık 1 Ocak sokağa çıkma yasağı kaç gün?
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