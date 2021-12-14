Yılbaşına sayılı günler kaldı! Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? 31 Aralık 1 Ocak sokağa çıkma yasağı kaç gün?

Ülkemizde koronavirüs salgını devam ediyor. Her gün binlerce kişi salgına yakalanırken, ölü sayısı da stabil ilerliyor. Pandemi nedeniyle yılbaşı kutlamaları engellebilir mi merak ediliyor. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, koronavirüsün en çok mutasyona uğramış türü olarak bilinen Omicron varyantı Türkiye'de 56 kişide görüldü. Salgın tehlikesi devam ederken hal böyle olunca sokağa çıkma yasağının yılbaşında uygulanıp uygulanmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki; Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? 31 Aralık 1 Ocak sokağa çıkma yasağı kaç gün?