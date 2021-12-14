Yılbaşına sayılı günler kaldı! Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? 31 Aralık 1 Ocak sokağa çıkma yasağı kaç gün?

Ülkemizde koronavirüs salgını devam ediyor. Her gün binlerce kişi salgına yakalanırken, ölü sayısı da stabil ilerliyor. Pandemi nedeniyle yılbaşı kutlamaları engellebilir mi merak ediliyor. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, koronavirüsün en çok mutasyona uğramış türü olarak bilinen Omicron varyantı Türkiye'de 56 kişide görüldü. Salgın tehlikesi devam ederken hal böyle olunca sokağa çıkma yasağının yılbaşında uygulanıp uygulanmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki; Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? 31 Aralık 1 Ocak sokağa çıkma yasağı kaç gün?
YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, OLACAK MI?
31 Aralık 2021 ve 1 Ocak 2021 tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanması konusunda henüz bir karar alınmış değil.
2020 yılında salgının etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bu yıl için bir açıklama geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir.
31 ARALIK TATİL OLACAK MI, TAM MI YARIM MI?
31 Aralık Cuma günü resmi tatillerimiz arasında yer almamaktadır. Bu nedenle 31 Aralık'ta yarım ve ya tam gün tatil yapılması beklenmiyor.