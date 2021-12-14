Türk bayrağına saldıran hadsizler yakalandı!

Diğer şüpheli R.C.M.'nin yurt dışına çıktığı belirlendi. Zanlılardan M.L.M.A. ifadesinin arından serbest bırakılırken, E.K. ise "Devlet Egemenliği Alametlerini Aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.

"BAYRAK VE SANCAK BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Türk bayrağını koparan kişilere esnaf tepki göstermişti. Olayla ilgili konuşan Esnaf Tolga Karataş, "İlk saldırı üç kişilik bir grup tarafından oluyor. Bayrağı indiriyorlar. Komik komik hareketler yapıyorlar. İkinci gün de bayrak koparma olayı olunca esnaf arkadaşlar müdahale ediyor. Ellerine sağlık diyoruz. Böyle bir olayın bir daha olmamasını istiyoruz.