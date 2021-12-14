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    • Güncel
    • 14.12.2021 11:26
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    • 14.12.2021 11:40
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    Türk bayrağına saldıran hadsizler yakalandı!

    Son dakika haberine göre, İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Karaköy Yeraltı Çarşısı’nda Türk bayrağına saldıran şahıslar polis ekiplerince yakalandı. Zanlılardan M.L.M.A. ifadesinin arından serbest bırakılırken, E.K. ise “Devlet Egemenliği Alametlerini Aşağılama” suçundan adliyeye sevk edildi.

    İHA
    Esnaf derslerini vermişti sıra yargıda!

    İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Karaköy Yeraltı Çarşısı'nda 2 gün üst üste Türk bayrağına saldıran şahıslar esnafın tepkisi ile karılaşmış, olay sosyal medyada ve televizyonlarda gündem olmuştu.


    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Türk bayrağına saldıran şahıslara esnaftan dayak" haberleri üzerine çalışma başlattı.

    Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler 3 yabancı uyruklu şahsın Türk Bayrağı'nı asıldığı yerden koparttığını tespit etti. Zanlıların kimliklerini belirleyen ekiler E.K. ve M.L.M.A. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

    Diğer şüpheli R.C.M.'nin yurt dışına çıktığı belirlendi. Zanlılardan M.L.M.A. ifadesinin arından serbest bırakılırken, E.K. ise "Devlet Egemenliği Alametlerini Aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.

    "BAYRAK VE SANCAK BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"
    Türk bayrağını koparan kişilere esnaf tepki göstermişti. Olayla ilgili konuşan Esnaf Tolga Karataş, "İlk saldırı üç kişilik bir grup tarafından oluyor. Bayrağı indiriyorlar. Komik komik hareketler yapıyorlar. İkinci gün de bayrak koparma olayı olunca esnaf arkadaşlar müdahale ediyor. Ellerine sağlık diyoruz. Böyle bir olayın bir daha olmamasını istiyoruz.

        Devlet nezdinde bu kişilerin yakalanmasını ve yargılanmasını istiyoruz. İlk saldırıyı yapan kişiler üç kişilik bir turist grubu. İkinci saldırıyı yapan kişi ise Türk. Bayrak ve sancak Türk Milletinin kırmızı çizgisidir. Bununla ilgili bir müdahale olduğu zaman kimse bizim sabrımızı denemesin, sınamasın" ifadelerini kullanmıştı.

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