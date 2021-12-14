Türkiye dahil tüm dünyada en çok indirilen uygulamalar listesinde TikTok yer alıyor. Kullanıcılar 15 saniyelik videolarını paylaşıyor. Ancak yapılan paylaşımlar nedeniyle TikTok'a tepkiler büyüyor. Peki, TikTok yasaklandı mı? Türkiye'de TikTok kapanacak mı son dakika? Tiktok uygulaması kaldırılıyor mu? Sorularının yanıtı merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...
TİKTOK YASAKLANDI MI?
TikTok uygulamasının Türkiye'de kaldırılması hakkında henüz resmi açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır...
TİKTOK NEDİR?
Kendini küresel bir video topluluğu olarak tanımlayan TikTok ile kullanıcılar, kendi kısa videolarını oluşturup, paylaşabiliyor. Kullanıcılar, videolarına, özel efekt filtreleri, eğlenceli etiketler ve çıkartmalar ile sevdikleri müzikleri veya sesleri ekleyelebiliyor.
Video klipleri kırpmak, kesmek, birleştirmek ve kopyalamak için düzenleme araçları da sunan TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat ve Vine gibi uygulamaların kesişiminde kısa ve anlık videolara odaklanan bir platform. TikTok'taki videolar 15 saniye ile sınırlı ancak daha uzun hikayeler oluşturmak için videolar birbirine eklenebiliyor.