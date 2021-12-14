Yüzbinlerce üniversite öğrencisi eğitim desteğinden yararlanmak için KYK burs başvurularını yaptı ve şimdi şimdi ise sonuç tarihinin açıklanmasını bekliyor. Peki, KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? KYK öğrenim kredisi ne zaman hesaplara yatacak? 2022 KYK ödemeleri ne kadar? İşte detaylar!
2021 - 2022 KYK BURSU NE KADAR?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücretleri her yıl yeniden belirleniyor. 2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.
Burs ödemeleri bir eğitim yılında 12 kez yapılıyor.
KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA İPTAL EDİLİR?
- Başarısız olma
- Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma en az bir yarı yıl uzaklaştırma cezası alma
- Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
- Öğretim kurumunun kapatılması
- Bakanlığa bağlı yurtlardan '' Yurttan süresiz çıkarma cezası'' alma
- Kesin hükümle mahkum olma
hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.