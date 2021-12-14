KYK burs sonuçları sorgulama ekranı! KYK burs alabilirsiniz ne demek? TCKN ile eşleşen kredi numarası bulunamadı nedir?

Aralık ayının ortaları yaşanırken KYK sonuçları ne zaman belli olacak? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyordu. En son 10 Kasım'da başvuruları alan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) konuyla ilgili açıklama geldi. Bakan Kasapoğlu tarafından yapılan son dakika açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, sabırsızlıkla beklediğiniz "GSB Burs ve Öğrenim Kredisi" sonuçları açıklandı." denildi. Peki, KYK burs alabilirsiniz ne demek? TCKN ile eşleşen kredi numarası bulunamadı nedir? İşte detaylar!
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bakan Kasapoğlu tarafından yapılan son dakika açıklaması şöyle;
Sevgili genç arkadaşlarım, sabırsızlıkla beklediğiniz "GSB Burs ve Öğrenim Kredisi" sonuçları açıklandı. Herkese hayırlı olsun.
https://www.turkiye.gov.tr/
BURS ALABİLİRSİNİZ NE DEMEK?
KYK burs başvuru sonuç ekranında "Burs alabilirsiniz." cümlesi yazıyorsa burs başvurunuzun onaylandığı ve size karşılıksız burs desteği yapılacağı anlamına geliyor.
KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılması beklenen açıklamanın ardından KYK burs sonuçları sorgulama ekranına buradan ulaşabileceksiniz. Hem GSB'nin hem de E Devlet'in burs sonuçları sorgulama ekranı için tüm gelişmeleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.