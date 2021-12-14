Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.12.2021 21:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.12.2021 21:26
    ABONE OL

    KYK burs mu kredi mi nasıl anlaşılır? KYK burs çıktığını nasıl anlarız? KYK öğrenim kredisi nedir, ne kadar kaç TL?

    KYK burs sonuçları açıklandı. Kredi Yurtlar Kurumu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılacak açıklamalar merakla bekleniyordu. Ekonomik olarak rahatlamak isteyen öğrenciler KYK burs başvurularını 10 Kasım tarihine kadar tamamladı ve şimdi ise gözler sonuçlara çevrilmişti. Sonuçların açıklanmasının ardından bazı konular merak edilmeye başlandı. Peki, KYK burs mu kredi mi nasıl anlaşılır? KYK burs çıktığını nasıl anlarız? KYK öğrenim kredisi nedir, ne kadar kaç TL? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    KYK burs mu kredi mi nasıl anlaşılır? KYK burs çıktığını nasıl anlarız? KYK öğrenim kredisi nedir, ne kadar kaç TL?

    Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından öğrenciler bazı konularda araştırmalara başladı. Peki, KYK burs mu kredi mi nasıl anlaşılır? KYK burs çıktığını nasıl anlarız? KYK öğrenim kredisi nedir, ne kadar kaç TL? İşte detaylar!

    BURS MU KREDİ Mİ NASIL ANLAŞILIR?

    e-Devlet sistemine giriş yaparak burs sonucu öğrenilebilir. Sisteme giriş yaptıktan sonra "Öğrenim/Katkı Kredisi ve Burs Sorgu Belgesi" şeklinde arama yapılır. Açılan sayfada ise öğrenim bursu, kredi ya da katkı kredisi alınıp alınmadı belirtilir. Açılan sayfada ''detay'' bağlantısı ile de;

    Kredi/Burs türü
    Kredi/Burs numarası
    Kredi/Burs bitiş tarihi

    Geri ödemeli burs alınması halinde de geri ödeme tarihinin ne zaman başlayacağı, bu zamana kadar hesaba yatacak para miktarı gibi ayrıntılar verilir.

    Burs sonucu; E-Devlet - T. C. Kimlik No - Şifre - Öğrenim Katkı Kredisi ve Burs Sorgulama - Detay

    KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

    Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

        180 BİN ÖĞRENCİYE BURS
        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
        Bakan Kasapoğlu'nun verdiği bilgilere göre; 2021/2022 yılı için 838 bin 272 öğrenci başvuru yaptı.

        11 kamu kurumundan bilgi alınarak yapılan değerlendirme sonucunda ilk defa sisteme giren 180 bin öğrenciye burs diğer öğrencilere de kredi tahsis edildi.

        E-DEVLET DETAYI
        Yükseköğrenim öğrencilerinin, burs ve kredilerini alabilmek için e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak. Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59'a kadar e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecekler.



        BURS VERİLEN ÖĞRENCİ SAYISINDA ARTIŞ
        Daha önceki dönemlerde 150 bin öğrenciye burs verilirken ilk defa 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde bu sayı 30 bin kişi artırılarak 180 bine yükseldi.

        Ön lisansta 34 bin 200 öğrenci, lisansta 144 bin öğrenci, yüksek lisansta bin 350 öğrenci, doktora düzeyinde ise 450 öğrenci burs almaya hak kazandı.

        Öte yandan, burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ticarette oyun kuralları değişiyor
        Haberler Güncel KYK burs mu kredi mi nasıl anlaşılır? KYK burs çıktığını nasıl anlarız? KYK öğrenim kredisi nedir, ne kadar kaç TL?
            SON DAKİKA