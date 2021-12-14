Hastane randevusu olanlar dikkat: Yarın doktorlar çalışacak mı? 15 Aralık'ta hastaneler, aciller açık mı?

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ihdas edilen doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve ek maaş getiren maddeler Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na geri çekildi.

Diğer yandan özlük haklarına ilişkin düzenleme, Sağlık Komisyonu'nda daha geniş çaplı şekilde görüşülecek. Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, yeni maddelerin tüm sağlık çalışanlarını kapsayıcı şekilde olmasını memnuniyetle karşılayacaklarını dile getirdi.