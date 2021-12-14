Hastane randevusu olanlar dikkat: Yarın doktorlar çalışacak mı? 15 Aralık'ta hastaneler, aciller açık mı?

Hekimlerin 15 Aralık Çarşamba günü greve gideceklerinin açıklanması üzerine hastanede randevusu olan vatandaşlar Yarın doktorlar çalışacak mı, hastaneler, aciller, poliklinikler açık olacak mı? 15 -16 Aralık'ta aciller açık mı? sorularının yanıtlarını öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki doktorların hepsi greve gidecek mi? İşte konuya dair son dakika gelişmeler...
YARIN DOKTORLAR ÇALIŞACAK MI? 15 ARALIK'TA HASTANELER, ACİLLER, POLİKLİNİKLER AÇIK MI?
Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİM-SEN) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) grev kararı aldı. HEKİM-SEN'e üye olan doktorlar 14-15 Aralık yarım gün, 16 Aralık Perşembe tam gün grev yapacak.
HEKİM-SEN'den yapılan açıklamada, "15 Aralık Çarşamba günü tam gün G(ö)REV'deyiz. Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacaktır." denildi.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'na üye doktorlar da 13 Aralık Pazartesi günü iş bırakma eylemi yapmıştı.