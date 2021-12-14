Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı? MEB son dakika duyurular: AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları için öğrenciler araştırmalara başladı. 10 Aralık'ta sona eren sınavların ardından öğrenciler MEB'den gelecek son dakika açıklamalara odaklandı. Peki, Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? İşte konu hakkında detaylar...
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖL sınav sonuçları için henüz bir tarih verilmedi. Sınav en son 10 Aralık'ta uygulan. Sonuçların bu tarih sonrası 2 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Buna göre AÖL sonuçları Aralık ayı içerisinde erişime açılacak.
SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında;[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]formülü kullanılacaktır.