Venüs Retrosu ne zaman başlayacak ve bitecek? Venüs Retrosu ile Oğlak, Yay, Koç, Aslan, Başak, Akrep, Terazi burçları nasıl etkilenecek?

Venüs retrosu hakkında araştırmalar başladı. Astrologlara göre, Venüs temel anlamda sevgi ihtiyacını ve bunu nasıl karşıladığımızla ilgilidir. Ve yine Venüs mutluluk, keyif veren konular, ilişkiler, ufak kazançlar ile ilişkilendirilir. Venüs'ün bu seferki geri hareketi sene sonu yani 19 Aralıkta oğlak burcunda başlayacak. Peki, Venüs Retrosu ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Venüs Retrosu'nun burçlara etkisi nasıl olacak? Venüs Retrosu ile Oğlak, Yay, Koç, Aslan, Başak, Akrep, Terazi burçları nasıl etkilenecek? İşte merak edilenler...
VENÜS RETROSU NEDİR?
Venüs Retrosu, 19 Aralıkta oğlak burcunda başlayacak ve 29 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek.
Hürriyetin haberine göre, ünlü astrolog Venüs Retrosu hakkında şunları söylüyor;
"Bu dönem eski sevgililer bol bol hortlayıp aklınızı karıştırabilir, ayrıldıklarınız yeniden sizlerle temasa geçebilir. Büyük maddi yatırımlar yapmak için pek uygun bir süreç değildir, kar edeceğim derken zararla karşılaşabilirsiniz, koşullar şartlar her an değişebilir
Estetik gibi vücudunuzda önemli değişimler yapmak için uygun dönem değildir, dudaklarınızı yaptırıcam derken burnunuzdan olmayın sonra
İlişkilerde yanlış anlamalar, dedikodular ve gereksiz kıskançlıklar yüzünden canınız sıkılabilir dikkatli olun, dolduruşa gelmeyin. Evlilik, söz, nişan gibi aktiviteler için uygun zaman değildir."