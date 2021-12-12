Omicron varyantı (B.1.1.529) nedir, belirtileri neler? Yeni virüs Omicron tehlikeli mi, ölümcül mü? Omicron Türkiye'de hangi illerde görüldü?

ÖLÜMCÜL MÜ?

Prof. Dr. Nurettin Yiyit: COVID-19'da çok fazla mutasyon oluştu. Hepsinde panik olduk. Sadece iki varyant hakim oldu. Bu da hakim olacak mı zaman gösterecek. Öldürücü olup olmadığını zaman gösterecek. Şu anki hedefimiz ülkemize girmesini engellemek. Ne kadar geç sokarsak o kadar iyi. Hemen endişe etmemeliyiz.

Prof. Dr. Kenan Midilli: Güney Afrika'da çok hızlı yayılması ve günlük vaka sayılarının artış hızı kaygı verici ve buralarda deltayı geçebileceğine işaret ediyor. Sahip olduğu mutasyonlarına bakıldığında geçirilmiş enfeksiyon ya da aşılamalar sonucu kazanılmış bağışıklıktan kaçabilme potansiyeli yüksek görünüyor. Durum birçok açıdan virüsün lehine görünüyor.