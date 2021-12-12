Omicron varyantı (B.1.1.529) nedir, belirtileri neler? Yeni virüs Omicron tehlikeli mi, ölümcül mü? Omicron Türkiye'de hangi illerde görüldü?

Tüm dünyayı alarma geçiren Omicron varyantı hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 6 kişide Omicron varyantı görüldüğünü açıkladı. Dünyayı alarma geçiren son varyant olan Omicron İstanbul ve İzmir'de görüldü. Peki, Omicron varyantı (B.1.1.529) nedir, belirtileri neler? Yeni virüs Omicron tehlikeli mi, ölümcül mü? İşte tüm merak edilenler...
OMİCRON VARYANTI HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?
TBMM bütçe görüşmelerinde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de de 'Omicron' varyantının görüldüğünü belirterek, şu açıklamalarda bulundu:
"Omicron varyantı bizde var, şu ana kadar 6 vaka tespit edildi, 5 İzmir, biri İstanbul. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar. Omicron varyantıyla ilgili vatandaşın tereddütü olmasın. Bulaşıcılığı daha fazla ama etkisinin ön belirtilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Yapılması gereken vatandaşımızın bugüne kadar olduğu gibi tedbirlere devam etmesidir" dedi.
OMİCRON VARYANTI NEDİR?
DSÖ varyantları tanımlamak için 'Alfa', 'Beta' ve 'Delta' gibi Yunan harflerini kullanıyor be bunun 'bilimsel olmayan izleyiciler tarafından tartışılmasının daha kolay ve daha pratik olacağını' belirtiyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron (B.1.1.529) varyantının ilk olarak Güney Afrika'da tespit edildiğini ifade etti. Varyantın ismi başta 'Nu' olarak biliniyordu. DSÖ, Omicron varyantının Delta ve diğer varyantlara göre daha hızlı yayılıp yayılmadığının henüz belli olmadığı bilgisi paylaştı. Bunun yanında Omicron varyantına karşı aşıların ne denli etkili olup olmadığının belirlenmesi konusunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.