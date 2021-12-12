KYK sonuçları ne zaman belli olacak? E-devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? GSB'den açıklama geldi mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gören binlerce üniversite öğrencisi 10 Kasım son tarih olmak üzere başvurularını yaptı. Gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki başvuru yapan öğrenciler kendilerine KYK bursunun çıkıp çıkmadığını nereden ve nasıl sorgulayacak, hangi tarihte öğrenebilecek? İşte tüm detaylar…