KYK sonuçları ne zaman belli olacak? E-devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? GSB'den açıklama geldi mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gören binlerce üniversite öğrencisi 10 Kasım son tarih olmak üzere başvurularını yaptı. Gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki başvuru yapan öğrenciler kendilerine KYK bursunun çıkıp çıkmadığını nereden ve nasıl sorgulayacak, hangi tarihte öğrenebilecek? İşte tüm detaylar…
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs ve kredi başvurularının 5-8 Kasım tarihleri arasında alınacağı açıklanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Gençlerimizin taleplerini duyduk. GSB burs ve öğrenim kredisi başvurularını 10 Kasım Çarşamba saat 23:59 uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.
Sonuçlarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2021 KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih şimdilik belli değil.
KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.