KPSS 2022 ne zaman yapılacak? KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri açıklandı mı? ÖSYM duyurusu geldi mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kamuda kariyer hedefleyen binlerce kişinin katılmak zorunda olduğu KPSS'nin 2022 yılı başvuru ve sınav tarihleri yeni yıla az bir zaman kala merakla araştırılanlar arasında yer aldı. Peki açıklama yapıldı mı? İşte ayrıntılar...
KPSS 2022 NE ZAMAN?
ÖSYM 2022 sınav takvimi henüz yayınlanmadı, dolayısıyla KPSS 2022 başvuru ve sınav tarihleri henüz belli olmadı. Açıklama yapıldığında, haberimizde yer vereceğiz. ÖSYM 2021 yılına ait sınav takvimini Ocak ayında yayınlanmıştı.
KPSS NEDİR?
Kamu Personeli Seçme Sınavı, kısaltılmış hali ile KPSS; 18 Mart 2002 tarihinde, 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp uygulamaya konulmuştur. Ülkemizdeki devlet kurumlarına kamu personeli alımı için düzenlenen bir sınavdır. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme işlemi uygulanır ve atama yapılacak kadrolar, A Grubu Kadrolar ile B Grubu Kadrolar olarak ikiye ayrılır.