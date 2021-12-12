İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi oturumları sona erdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '21) dün gerçekleştirilen oturumlarla sona erdi.
11-12 Aralık tarihlerini kapsayan ve dünyanın dört bir yanından stratejik iletişim alanında uzman isimleri bir araya getiren zirvenin dünkü oturumlarından biri de gazeteci Nilgün Balkaç'ın moderatörlüğündeki 'Türkiye Markalarının İletişimi' başlıklı panel oldu.
Panelde, TOGG Genel Müdürü Mehmet Gürcan Karakaş, Kalyon Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve İGA Ortağı Mimar Mehmet Kalyoncu ve Türk Hava Yolları Kıdemli Başkan Yardımcısı Mert Dorman konuştu.