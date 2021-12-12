Günler ne zaman uzamaya başlar? Yaz gündönümü nedir, en uzun gündüz ne zaman yaşanır? En uzun gece tarihi ise…

YAZ GÜNDÖNÜMÜ NE NEDİR?

Yaz gündönümü veya yaz gün dönümü güneş ışıklarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir kez (yaklaşık 21 Haziran'da) dik geldiği andır.

Yaz gündönümü tarihi olan 21 Haziran, Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz ve en kısa gecenin yaşandığı gün olurken, kuzeye gidildikçe gündüz süresi de uzuyor. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede yazın, güney yarıkürede kışın başlangıcı sayılıyor. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul ediliyor.

Yılın en uzun gün ve gecesi olan 21 Haziran'da yaz gündönümü şöyle gelişmektedir: Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik gelir ve güneş ışınları Kuzey Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir. 21 Haziran'dan sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya (yaz gündönümü),Güney Yarımküre'de ise uzamaya (kış gündönümü) başlar.