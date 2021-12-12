Doğu Ekspresine hangi duraklar eklendi? Doğu Ekspresi yeni durakları nereler? Göbeklitepe, Balıklı Göl, Dara Antik Kenti...

Ankara-Kars arasında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi'nin seferleri yeniden başlıyor... Ankara Garı'ndan başlayıp pek çok şehri geçerek son durağı Kars'a ulaşan Doğu Ekspresine yeni duraklar eklendi. Doğu Ekspresi'nin seferlerinin başlayacağı tarih, güncel fiyatları ve yeni durakları duyuruldu. Peki; Doğu Ekspresine hangi duraklar eklendi? Doğu Ekspresi yeni durakları nereler? Doğu Ekspresi 2022 bilet fiyatları ne kadar? Tüm detaylar haberimizde...
DOĞU EKSPRESİNE HANGİ DURAKLAR EKLENDİ?
Doğu Ekspresine eklenen duraklar şöyle: Pamukkale Travertenleri, Konya Mevlâna Müzesi ve Çatalhöyük, Van Gölü ve Akdamar Kilisesi, Şanlıurfa Göbeklitepe ve Balıklı Göl, Mardin Evleri ve Dara Antik Kenti, Diyarbakır Ulucami ve Meryem Ana Kilisesi.
DOĞU EKSPRESİ SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Koronavirüs salgını nedeniyle Doğu Ekspresi seferlerine geçici süreliğine ara verilmişti. Vatandaşlara güzel haber geldi. Buna göre Turistik Doğu Ekspresi, 15 Aralık'ta yeniden yola çıkıyor. Ankara-Kars hattındaki ilk turistik Doğu Ekspresi, Ankara'dan 15 Aralık çarşamba, Kars'tan ise 17 Aralık cuma günü hareket edecek. Seferler haftada iki defa karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. Ankara'dan saat 15.55'te, Kars'tan 22.20'de hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi'nin sefer ve vagon sayısı, yolcu talebi doğrultusunda belirlenirken, tren sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor.