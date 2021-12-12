Doğu Ekspresine hangi duraklar eklendi? Doğu Ekspresi yeni durakları nereler? Göbeklitepe, Balıklı Göl, Dara Antik Kenti...

DOĞU EKSPRESİ SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Koronavirüs salgını nedeniyle Doğu Ekspresi seferlerine geçici süreliğine ara verilmişti. Vatandaşlara güzel haber geldi. Buna göre Turistik Doğu Ekspresi, 15 Aralık'ta yeniden yola çıkıyor. Ankara-Kars hattındaki ilk turistik Doğu Ekspresi, Ankara'dan 15 Aralık çarşamba, Kars'tan ise 17 Aralık cuma günü hareket edecek. Seferler haftada iki defa karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. Ankara'dan saat 15.55'te, Kars'tan 22.20'de hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi'nin sefer ve vagon sayısı, yolcu talebi doğrultusunda belirlenirken, tren sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor.