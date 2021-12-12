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    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül duyurdu! Anlaşmalı tazminat

    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargıda yapılacak reformlarla vatandaşın uzun süre mahkeme davalarından kurtulacağını anlattı. İşte haberin detayları ve 12 Aralık tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz diğer haberler...

    Anlaşmalı tazminat
    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargıda yapılacak reformlarla vatandaşın uzun süre mahkeme davalarından kurtulacağını anlattı. Gül, "Göçmen kaçakçılığı, imar, bilişim, çevre için özel mahkemeler geliyor" dedi. Uzun süren tazminat davaları için, bakanlık bünyesinde İnsan Hakları Tazminat Komisyonu kurulacağını ve bu komisyonlarda tazminatların karara bağlanacağını söyledi.

    ERKEN SEÇİMİN MANTIĞI YOK
    TBMM     Başkanı Mustafa Şentop, basın toplantısı yaptı. "Biz yeni sistemle siyasi istikrarı düşündük. Erken Seçim tartışmalarının yeni sistemde mantığı yok" ifadesini kullandı.

    BAHÇELİ: ARTIK HOŞGÖRÜ DÖNEMİ KAPANDI
    MHP     Lideri Devlet Bahçeli, merhum Alpaslan Türkeş'in istismar edilmesine müsaade etmeyeceklerini açıkladı. "Bu aşamada hoşgörü dönemi kapanmıştır. Alparslan Türkeş MHP'dir. Bu tarihi gerçeği değiştirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir" dedi.

    KURTULMUŞ'TAN DÖVİZ ÇIKIŞI
    AK     Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gıda fiyatlarında yaşanan 0artışı takip ettiklerini söyledi. "Devletin verdiği TL'yi gidip dövize yatırmak ahlaksızlıktır" dedi.
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    Haberler Güncel Adalet Bakanı Abdülhamit Gül duyurdu! Anlaşmalı tazminat
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