15 tatil ne zaman? Sömestr tatili hangi tarihte? Okullarda ikinci ara tatil hangi tarihte olacak, okullar ne zaman kapanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden okula giden öğrenciler 2022 yılında yapacakları tatil tarihlerini yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 yılı eğitim öğretim takvimine göre bu tarihler belli oldu? İşte ayrıntılar...
15 TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi ile kasım ara tatili ve yarıyıl tatili (sömestr tatili) tarihleri belli oldu. Ocak ayında başlayacak olan yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
2. DÖNEM ARA TATİL VE 15 TATİL NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan 2022 Pazar günü başlayıp 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.