Sigaraya zam geldi mi? 9 Aralık sigara fiyatları ne kadar? Malbora, Parliament, Muratti, Camel güncel fiyat listesi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Tiryakiler dünden bu yana sigaralarda fiyat artışı olup olmadığını, zam yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Philip Morris grubunda zam iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken bu durumun gerçekten bir iddia olup olmadığı merak ediliyor. İşte yanıtı...