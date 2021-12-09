Sigaraya zam geldi mi? 9 Aralık sigara fiyatları ne kadar? Malbora, Parliament, Muratti, Camel güncel fiyat listesi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Tiryakiler dünden bu yana sigaralarda fiyat artışı olup olmadığını, zam yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Philip Morris grubunda zam iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken bu durumun gerçekten bir iddia olup olmadığı merak ediliyor. İşte yanıtı...
9 ARALIK SİGARAYA ZAM VAR MI?
Philip Morris grubu, 8 Aralık itibarıyla geçerli olmak üzere fiyat artışına gittiğini açıkladı. İşte güncel fiyat listesi;
9 ARALIK SİGARA FİYAT LİSTESİ
PHILIP MORRIS
Marlboro Edge: 17 TL
Marlboro Touch: 18 TL
Marlboro: 19 TL
Parliament: 19,50 TL
Parliament Midnight Blue: 18,50 TL
Muratti: 17 TL
Muratti Blu: 16 TL
Lark: 16 TL
Chesterfield: 15,50 TL
L&M: 15,50 TL