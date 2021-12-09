Sigara zammı 2021 son dakika! Güncel sigara fiyatları 2021 kaç TL? İşte Kent, Winston, Tekel 2000 güncel sigara fiyatları ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yeni yıl öncesinde sigara fiyatlarının arttığına yönelik sosyal medyada iddialarla karşılaşan vatandaşlar hemen bunun doğruluğunu araştırmaya başladı. Tiryakileri oldukça üzen bu gelişmeyle birlikte 9 Aralık itibariyle sigara fiyatlarının ne kadardan satışa sunulacağı merak edildi. İşte detaylar...