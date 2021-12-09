10.99 TL'LİK ETİKET, 16.99 TL'YE ÇIKTI

Apple Developer sayfasından yapılan duyurusu yapılan fiyat değişiklikleri devreye girdiğinde, uygulama geliştiriciler de yeni fiyat katmanlarını görüp, uygulamalarının fiyatlarını değiştirebilecek.

Yeni fiyat katmanlarına dair detayları da paylaşan Apple, uygulamalar için 0.99 dolar olan fiyat etiketini 16.99 TL olarak belirledi. Daha önce 0.99 dolarlık katmandaki uygulamaların Türkiye fiyatı 10.99 TL idi. Diğer bir ifadeyle Apple uygulama mağazasında 11 TL seviyesinde olan dolar kuru, yapılan son zammın ardından 17 TL'ye dayanmış olacak.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye'deki App Store'da yer alan uygulamalar için katmanlarına göre belirlenen yeni fiyatlar şöyle;