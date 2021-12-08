Şeb-i Arus nedir, ne anlama geliyor? Şeb-i Arus töreni ne zaman, nerede yapılacak? Şeb-i Arus bilet fiyatları ne kadar 2021?

ŞEB-İ ARUS BİLET FİYATLARI EN KADAR, NEREDEN ALINIR?

Şebi Arus törenlerinde gerçekleştirilecek olan sergi panel, konferans ve konserler ücretsiz olarak düzenlenecek. Ancak sema törenlerine katılım biletleri ücretli olacak. Bir bilet fiyatı ise 60 TL'den başlıyor. Biletler ise https://ebilet.konyakultur.gov.tr/ internet adresinden alınabiliyor. Ancak bilet alabilmek için önce sisteme kaydolmanız gerekiyor.