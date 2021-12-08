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    • 08.12.2021 14:10
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    • 08.12.2021 14:10
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    Şeb-i Arus nedir, ne anlama geliyor? Şeb-i Arus töreni ne zaman, nerede yapılacak? Şeb-i Arus bilet fiyatları ne kadar 2021?

    Aralık ayının gelmesiyle birlikte Şeb-i Arus hakkında bilgiler merak edilip araştırılmaya başlandı. Türk İslam aleminin öncü alimlerinden olan Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefat ettiği gün Şeb-i Arus haftası olarak adlandırılıyor. Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 748. yılı düzenlenecek törenlerle anılacak. Bu gelişmelerle birlikte, Şeb-i Arus töreni ne zaman yapılacak? Şeb-i Arus ne demek, ne anlama geliyor? Sorularına yanıt aranıyor. İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Şeb-i Arus nedir, ne anlama geliyor? Şeb-i Arus töreni ne zaman yapılacak?

    Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus), için geri sayım yapılıyor. Önce türbe ziyareti, konferans, dinleti gibi etkinliklerle başlatılan Şeb-i Arus, modern etkinlik biçimiyle ilk defa 1937 yılında kutlandı. Peki, Şeb-i Arus töreni ne zaman yapılacak? Şeb-i Arus ne demek, ne anlama geliyor? İşte tüm merak edilenler!

    ŞEB-İ ARUS NEDİR?

    Şeb-i Arus, Mevlevilikte Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gecedir.

    Mevlana, bu geceyi Rabb'ine, sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşündüğü için "Düğün Gecesi" olarak adlandırır.

    Arus kelimesi, Arapçadaki Yükseliş kelimesinin yerinde kullanılmıştır, yani ölümden sonra ruhun semaya yükselişi anlamına gelmektedir.

    "Herkes ayrılıktan bahsetti, bense vuslattan" der. Mevlana, ölümü kişinin aslına, Allah'a dönüşü olarak yorumlar.

    ŞEB-İ ARUS TÖRENİ NEDİR?

    Rumi'nin ölüm yıl dönümlerinde, 17 Aralık tarihlerine denk gelen haftalarda yapılan ve "Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri" olarak isimlendirilmeye başlanılan törenler, halk arasında "Şeb-i Arus" olarak da anılmaktadır.

        2021 YILI ŞEB-İ ARUS TÖRENİ NE ZAMAN?

        Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 748. yılı dolayısıyla 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek törenlerle anılacak.

        ŞEB-İ ARUS BİLET FİYATLARI EN KADAR, NEREDEN ALINIR?

        Şebi Arus törenlerinde gerçekleştirilecek olan sergi panel, konferans ve konserler ücretsiz olarak düzenlenecek. Ancak sema törenlerine katılım biletleri ücretli olacak. Bir bilet fiyatı ise 60 TL'den başlıyor. Biletler ise https://ebilet.konyakultur.gov.tr/ internet adresinden alınabiliyor. Ancak bilet alabilmek için önce sisteme kaydolmanız gerekiyor.
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        Haberler Güncel Şeb-i Arus nedir, ne anlama geliyor? Şeb-i Arus töreni ne zaman, nerede yapılacak? Şeb-i Arus bilet fiyatları ne kadar 2021?
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