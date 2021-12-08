Şeb-i Arus nedir, ne anlama geliyor? Şeb-i Arus töreni ne zaman, nerede yapılacak? Şeb-i Arus bilet fiyatları ne kadar 2021?

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus), için geri sayım yapılıyor. Önce türbe ziyareti, konferans, dinleti gibi etkinliklerle başlatılan Şeb-i Arus, modern etkinlik biçimiyle ilk defa 1937 yılında kutlandı. Peki, Şeb-i Arus töreni ne zaman yapılacak? Şeb-i Arus ne demek, ne anlama geliyor? İşte tüm merak edilenler!
ŞEB-İ ARUS NEDİR?
Şeb-i Arus, Mevlevilikte Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gecedir.
Mevlana, bu geceyi Rabb'ine, sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşündüğü için "Düğün Gecesi" olarak adlandırır.
Arus kelimesi, Arapçadaki Yükseliş kelimesinin yerinde kullanılmıştır, yani ölümden sonra ruhun semaya yükselişi anlamına gelmektedir.
"Herkes ayrılıktan bahsetti, bense vuslattan" der. Mevlana, ölümü kişinin aslına, Allah'a dönüşü olarak yorumlar.
ŞEB-İ ARUS TÖRENİ NEDİR?
Rumi'nin ölüm yıl dönümlerinde, 17 Aralık tarihlerine denk gelen haftalarda yapılan ve "Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri" olarak isimlendirilmeye başlanılan törenler, halk arasında "Şeb-i Arus" olarak da anılmaktadır.