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    • 08.12.2021 11:35
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    AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? MEB - Açık lise AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

    Lise eğitimini uzaktan okuyan binlerce öğrenci AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 AÖL 1. dönem sınavları koronavirüs nedeniyle online olarak düzenleniyor. 4 Aralık’ta başlayan AÖL sınavlarına katılım devam ederken son katılım tarihi ise 10 Aralık olarak belirlendi. Sınavını tamamlayanlar heyecanla sonuç bilgisini araştırmaya başladı. Peki Açık lise AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Açıköğretim lisesi sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

    AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? MEB - Açık lise AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Açık öğretim lisesinde eğitim gören lise binlerce öğrenci 4-10 Aralık tarihlerinde 1. dönem sınavlarına katılıyor ve bir yandan da sınav sonuçlarının hangi tarihte belli olacağını merak ediyır. AÖL sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanıyor? İşte ayrıntılar...

    AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AÖL sınav sonuçları için henüz bir tarih verilmedi. Sınav en son 10 Aralık'ta uygulanacak. Sonuçların bu tarih sonrası 2 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Buna göre AÖL sonuçları Aralık ayı içerisinde erişime açılacak.

    DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

    1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

    2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında;[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]formülü kullanılacaktır.

        3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

        4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

        AÖL ONLINE SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılabilecekler.. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

        AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

        Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

        Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
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        Haberler Güncel AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? MEB - Açık lise AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı?
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