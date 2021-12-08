AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? MEB - Açık lise AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Açık öğretim lisesinde eğitim gören lise binlerce öğrenci 4-10 Aralık tarihlerinde 1. dönem sınavlarına katılıyor ve bir yandan da sınav sonuçlarının hangi tarihte belli olacağını merak ediyır. AÖL sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanıyor? İşte ayrıntılar...
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçları için henüz bir tarih verilmedi. Sınav en son 10 Aralık'ta uygulanacak. Sonuçların bu tarih sonrası 2 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Buna göre AÖL sonuçları Aralık ayı içerisinde erişime açılacak.
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?
1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında;[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]formülü kullanılacaktır.