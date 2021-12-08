1. dönem ne zaman bitiyor? Okullarda yarı yıl tatili ne zaman başlayacak? 2021-2022 MEB takvimi sömestr, 15 tatil tarihi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 6 Eylül'den bu yana yüzyüze eğitime koronavirüs önlemleri alınarak kesintisiz devam eden öğrenciler tatil tarihlerini oldukça merak ediyor. İşte o tarihler...
1. DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi ile kasım ara tatili ve yarıyıl tatili (sömestr tatili) tarihleri belli oldu. Ocak ayında başlayacak olan yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
2. DÖNEM ARA TATİL VE 15 TATİL NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan 2022 Pazar günü başlayıp 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.