Üç Aylar ne zaman başlıyor? 2022 yılında Üç Aylar hangi tarihlerde idrak edilecek? Diyanet Receb, Şaban, Ramazan ayı…

Üç Aylar ne zaman başlıyor? 2022 yılında Üç Aylar hangi tarihlerde idrak edilecek? Diyanet takvimine göre Receb, Şaban, Ramazan ayı ne zaman idrak edilecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Her yıl heyecanla beklenen Üç Aylar'ın 2022 yılında hangi tarihlere denk geldiği merak edilmeye başlandı ve Müslüman vatandaşlar sene sonu yaklaşırken aratırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?
Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.
2022 KANDİL TARİHLERİ!
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek.Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.
2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Gelecek yıl Ramazan ayı ise 2 Nisan'da başlayacak.