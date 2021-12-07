Mehmet Sami Tuğrul İhsan Güney kimdir? Deccal ne demek? Mehmet Sami Tuğrul neden öldürüldü? İhsan Güney tutuklandı mı? Antalya'da...

Mehmet Sami Tuğrul ve İhsan Güney kimdir? Deccal ne demek? Mehmet Sami Tuğrul öldü mü? İhsan Güney tutuklandı mı? sorularının yanıtları Antalya'daki korkunç cinayet sonrası araştırılmaya başlandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bugün saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir derneğin 4 katlı öğrenci yurdunun yemekhanesinde çalışan 38 yaşındaki İhsan Güney, henüz bilinmeyen bir nedenle duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti.
''DECCAL'İ VURDUM''
Güney, kestiği başı, Tuğrul'un göğsünün üzerine koyup, "Deccal'i vurdum" diye bağırdı. Güney, satırı da gencin göğsünün üzerine bıraktı.
Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı.
İHSAN GÜNEY KİMDİR, TUTUKLANDI MI?
İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. Kısa süre önce yurtta aşçı olarak işe başladığı öğrenilen İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
MEHMET SAMİ TUĞRUL KİMDİR?
Mehmet Sami Tuğrul'un, kendi halinde sessiz bir öğrenci olduğu kaydedildi. 18 yaşında korkunç bir cinayete kurban giden gencin İnstagram hesabında biyografi kısmında, ''I will never forget you...'' yani ''Seni asla unutmayacağım'' sözlerinin yazması dikkat çekti.