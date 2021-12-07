Mehmet Sami Tuğrul İhsan Güney kimdir? Deccal ne demek? Mehmet Sami Tuğrul neden öldürüldü? İhsan Güney tutuklandı mı? Antalya'da...

DECCAL NEDİR, KİME DENİR?

Eski İslam kaynakları içerisinde de sıklıkla geçen bir kavram olan Deccal'in kelime anlamı doğruluktan saptıran, yalan söyleyen, şaşırtan anlamlarına gelmektedir. İslam kaynaklarında Deccal'in ahir zamanda ortaya çıkacağı, insanları kötülüğe sürükleyeceği, insanları doğruluktan saptıracağı ve sapkınlığa iteceği söylenmektedir. Deccal, aynı zamanda olağanüstü güçleri bulunan kişi anlamını da taşımaktadır.

Deccal, kıyamet günü yaklaştığında ortaya çıkacağı ve insanları doğru yoldan ayıracağı, onlara yalanlar söyleyip kandıracağı, güç gösterileri (yağmur yağdırmak, rüzgar estirmek gibi) yaparak onları kendi tarafına çekmeye çalışacağı ifade edilmektedir. İnsanları kandırmak için güzel söyler söyleyecek olan bu kişi, tek göze sahip ve tek kaşı bulunmayan bir silüet ile ortaya çıkacağı söylenmektedir. Hadislerde belirtilen bilgilere göre kıyamet, Deccal adı verilen bu olağanüstü canlı ortaya çıkmadan kopmayacaktır.

Bazı İslami kaynaklarda Deccal'in, Allah'ın kullarını sınamak için gönderileceği belirtilmiştir. Bu imtihana aracılık yapacak olan Deccal'e uyacak olan insanların iyi şeyler yapması bile sevap olarak sayılmayacağı belirtilmiştir.

DECCAL ALAMETLERİ

Deccal ortaya çıktığı zaman insanlara güzellikten ve iyilikten bahsedecektir. İnsanları söylediği güzel sözler ile kandıracaktır. İmanı zayıf kişiler ise Deccal'in bu sözlerine kanacak ve doğruluktan uzaklaşacaklardır.