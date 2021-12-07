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    • 07.12.2021 17:05
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    • 07.12.2021 17:27
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    Mehmet Sami Tuğrul İhsan Güney kimdir? Deccal ne demek? Mehmet Sami Tuğrul neden öldürüldü? İhsan Güney tutuklandı mı? Antalya'da...

    Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan cinayet Türkiye'nin gündemine oturdu. Özel bir öğrenci yurdunun aşçısı İhsan Güney yurdun yemekhanesine gelen üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesip, göğsünün üzerine koydu ve ''Deccali öldürdüm'' diyerek bağırdı. Kan donduran olayın ardından Mehmet Sami Tuğrul ve İhsan Güney kimdir? Deccal ne demek? Mehmet Sami Tuğrul öldü mü? İhsan Güney tutuklandı mı? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

    Mehmet Sami Tuğrul ve İhsan Güney kimdir? Deccal ne demek? Mehmet Sami Tuğrul öldü mü? İhsan Güney tutuklandı mı?

    Mehmet Sami Tuğrul ve İhsan Güney kimdir? Deccal ne demek? Mehmet Sami Tuğrul öldü mü? İhsan Güney tutuklandı mı? sorularının yanıtları Antalya'daki korkunç cinayet sonrası araştırılmaya başlandı.

    Antalya'nın Kepez ilçesinde bugün saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir derneğin 4 katlı öğrenci yurdunun yemekhanesinde çalışan 38 yaşındaki İhsan Güney, henüz bilinmeyen bir nedenle duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti.

    ''DECCAL'İ VURDUM''

    Güney, kestiği başı, Tuğrul'un göğsünün üzerine koyup, "Deccal'i vurdum" diye bağırdı. Güney, satırı da gencin göğsünün üzerine bıraktı.
    Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı.

    İHSAN GÜNEY KİMDİR, TUTUKLANDI MI?

    İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. Kısa süre önce yurtta aşçı olarak işe başladığı öğrenilen İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

    MEHMET SAMİ TUĞRUL KİMDİR?

    Mehmet Sami Tuğrul'un, kendi halinde sessiz bir öğrenci olduğu kaydedildi. 18 yaşında korkunç bir cinayete kurban giden gencin İnstagram hesabında biyografi kısmında, ''I will never forget you...'' yani ''Seni asla unutmayacağım'' sözlerinin yazması dikkat çekti.

        DECCAL NEDİR, KİME DENİR?

        Eski İslam kaynakları içerisinde de sıklıkla geçen bir kavram olan Deccal'in kelime anlamı doğruluktan saptıran, yalan söyleyen, şaşırtan anlamlarına gelmektedir. İslam kaynaklarında Deccal'in ahir zamanda ortaya çıkacağı, insanları kötülüğe sürükleyeceği, insanları doğruluktan saptıracağı ve sapkınlığa iteceği söylenmektedir. Deccal, aynı zamanda olağanüstü güçleri bulunan kişi anlamını da taşımaktadır.

        Deccal, kıyamet günü yaklaştığında ortaya çıkacağı ve insanları doğru yoldan ayıracağı, onlara yalanlar söyleyip kandıracağı, güç gösterileri (yağmur yağdırmak, rüzgar estirmek gibi) yaparak onları kendi tarafına çekmeye çalışacağı ifade edilmektedir. İnsanları kandırmak için güzel söyler söyleyecek olan bu kişi, tek göze sahip ve tek kaşı bulunmayan bir silüet ile ortaya çıkacağı söylenmektedir. Hadislerde belirtilen bilgilere göre kıyamet, Deccal adı verilen bu olağanüstü canlı ortaya çıkmadan kopmayacaktır.

        Bazı İslami kaynaklarda Deccal'in, Allah'ın kullarını sınamak için gönderileceği belirtilmiştir. Bu imtihana aracılık yapacak olan Deccal'e uyacak olan insanların iyi şeyler yapması bile sevap olarak sayılmayacağı belirtilmiştir.

        DECCAL ALAMETLERİ

        Deccal ortaya çıktığı zaman insanlara güzellikten ve iyilikten bahsedecektir. İnsanları söylediği güzel sözler ile kandıracaktır. İmanı zayıf kişiler ise Deccal'in bu sözlerine kanacak ve doğruluktan uzaklaşacaklardır.

        Deccal, insan kılığında gözükecek fakat bir gözü ve bir kaşı olmayacaktır. İnsanlara güçlerinden, kuvvetinden bahsedecek ama kendi gözünü bile iyileştiremeyecek kadar zayıf olacaktır.

        Medine'de 7 giriş kapısı olacak ve bu kapılar 2 melek tarafından korunarak Deccal'in girmesine izin verilmeyecektir.

        Deccal, kendisini göstermesinden itibaren tam 40 gün kalacaktır. Deccal, sürekli olarak kederli, ağlayan ve inleyen bir görünümde olacaktır.

        Deccal, Hristiyan manastırında karargah kuracak ve bu karargah bir ada içinde bulunacaktır. Güneşin batımı bu yönde olacaktır. Deccal'e uyan ve ona inanan askerler olacak ve bu askerler onun için fitne fesat çıkaracak, casusluk edecektir.
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        Haberler Güncel Mehmet Sami Tuğrul İhsan Güney kimdir? Deccal ne demek? Mehmet Sami Tuğrul neden öldürüldü? İhsan Güney tutuklandı mı? Antalya'da...
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