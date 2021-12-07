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    • Güncel
    • 07.12.2021 12:35
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    • 07.12.2021 12:38
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    Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler? Başvurular nereden, nasıl yapılıyor?

    Aralık ayının ilk günleri yaşanırken tüm illerden vatandaşlar Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Yeni yıla az bir zaman kala eski ehliyet belgesini hala değiştirmemiş olanlar için ceza söz konusu oluyor mu? Randevular nereden ve nasıl alınır? Ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler? Ne kadar ücret ödemek gerekiyor, ödemeler hangi bankalara yapılıyor? Ehliyet yenileme yapacak olanların merak ettiği tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Ehliyet yenileme son tarih ne zaman?

    Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler? Başvurular nereden, nasıl yapılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Eski tip ehliyetlerini yenilemek ve böylece para cezasından kurtulmak isteyenler yılın son ayı yaşanırken araştırmalarını hızlandırdı ve konuya dair bilgiler merak konusu oldu. Peki Ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılıyor? İşte detaylar...

    EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

    Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 31.12.2022'dir. Belirtilen tarihe kadar eski ehliyet kullanılabilir.

    EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER??

    Ehliyetini yenilemek isteyenlerin için son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eski ehliyet kullanabilir. Ancak söz konusu tarihten sonra geçerli olmayacak. Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından alınabilir.

    - Kimlik Belgesi

    - Sürücü Sağlık Raporu

    - Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

    - 1 adet biyometrik fotoğraf

    - Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

    - Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.)

        EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

        - Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyecekleri ücret: 13+2 TL'dir.

        - Eski tip ehliyetini kaybedenlerin veya çaldıranların yeni tip ehliyet almak için ödeyecekleri ücret 13+2 TL'dir.

        - Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret: -225+45TL'dir.

        - 01/01/2016 tarihinden sonra yeni tip ehliyet almamış kişiler ehliyet yenileme, kayıp, zayi, çalıntı durumlarında 15 TL yenileme ücreti öderler.

        - Yeni tip ehliyetler 01/01/2016 tarihinden itibaren dağıtılmaya başlanmıştır. Bu tarihten sonra ehliyet alanların ehliyeti yeni tip ehliyettir. Yeni tip ehliyet alanlar daha sonra ehliyet yenileme, kayıp, zayi ve çalıntı durumlarında 270 TL Harç+Değerli Kağıt ve Vakıf Payını öderler.

        Ehliyet Yenileme ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Trafik vakfınca protokol yapılmış ödeme yapılabilen banklara yatırılabilir. Ayrıca ehliyet yenileme ücreti internet üzerinden de yapılabilir.

        - Akbank

        - Aktif Bank

        - ING Bank

        - Şekerbank

        - Türkiye Vakıflar Bankası

        - Kuveyt Türk Katılım Bankası

        - Albaraka Türk Katılım Bankası

        - T.C. Ziraat Bankası

        - Türk Ekonomi Bankası

        - Garanti Bankası

        - Denizbank

        - PTT Bank
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        Haberler Güncel Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler? Başvurular nereden, nasıl yapılıyor?
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