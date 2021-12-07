Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler? Başvurular nereden, nasıl yapılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Eski tip ehliyetlerini yenilemek ve böylece para cezasından kurtulmak isteyenler yılın son ayı yaşanırken araştırmalarını hızlandırdı ve konuya dair bilgiler merak konusu oldu. Peki Ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılıyor? İşte detaylar...