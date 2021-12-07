Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler? Başvurular nereden, nasıl yapılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Eski tip ehliyetlerini yenilemek ve böylece para cezasından kurtulmak isteyenler yılın son ayı yaşanırken araştırmalarını hızlandırdı ve konuya dair bilgiler merak konusu oldu. Peki Ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılıyor? İşte detaylar...
EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?
Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 31.12.2022'dir. Belirtilen tarihe kadar eski ehliyet kullanılabilir.
EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER??
Ehliyetini yenilemek isteyenlerin için son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eski ehliyet kullanabilir. Ancak söz konusu tarihten sonra geçerli olmayacak. Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından alınabilir.
- Kimlik Belgesi
- Sürücü Sağlık Raporu
- Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
- 1 adet biyometrik fotoğraf
- Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
- Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.)