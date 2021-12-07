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    • 07.12.2021 15:04
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    • 07.12.2021 15:05
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    31 Aralık Cuma okullar tatil mi? Resmi tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullar tam gün mü yoksa yarım gün mü tatil olacak?

    Gündemde milyonlarca öğrenci ve velisi 31 Aralık Cuma okullar tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullar tam gün mü yoksa yarım gün mü tatil olacak? Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Yılın son ayının ilk haftası yaşanırken yeni yıl heyecanla bekleniyor ve bir yandan da tatil planları yapan aileler okulların, işyerlerinin kapalı olup olmayacağını merak ediyor. Peki 31 Aralık resmi tatil mi? 1 Ocak’ta tatil yapılacak mı? Yılbaşı tatili kaç gün? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    31 Aralık Cuma okullar tatil mi?

    31 Aralık Cuma okullar tatil mi? Resmi tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullar tam gün mü yoksa yarım gün mü tatil olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Hem öğrenciler hem de çalışanlar yıl boyunca tatil yapabilecekleri günleri merak ediyor ve yakından takip ediyor. Yılın son tatilinin yaşanacağı yılbaşı ile ilgili soruların yanıtları da merak konusu oldu. Peki 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde resmi tatil mi olacak okullar işyerleri kapalı mı?

    31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR TAM MI YARIM GÜN MÜ TATİL OLACAK?

    1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen 1 Ocak, 2022 yılında cumartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı tatili bir gündür.

    31 Aralık Cumartesi günü bazı işyerleri çalışanlarına yarım gün izin verebiliyor, ancak 31 Aralık resmi tatil değildir.

    RESMİ TATİL GÜNLERİ 2022!

    YILBAŞI:1 Ocak Cumartesi

    ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI: 23 Nisan Cumartesi

    EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ: 1 Mayıs Pazar

        AREFE GÜNÜ: 1 Mayıs Pazar

        RAMAZAN BAYRAMI: 2 Mayıs Pazartesi- 3 Mayıs Salı- 4 Mayıs Çarşamba

        GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI: 19 Mayıs Perşembe

        AREFE GÜNÜ: 8 Temmuz Cuma

        KURBAN BAYRAMI: 9 Temmuz Cumartesi- 10 Temmuz Pazar- 11 Temmuz Pazartesi- 12 Temmuz Salı

        DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ: 15 Temmuz Cuma

        ZAFER BAYRAMI: 30 Ağustos Salı

        CUMHURİYET BAYRAMI: 28 Ekim Cuma- 29 Ekim Cumartesi

        TÜRKİYE'DE İLK YILBAŞI NE ZAMAN KUTLANDI?

        Türkiye'de yılbaşı kutlamaları 1930 yılından sonra başladı. Bizde Miladi Takvim, bundan 78 yıl önce, 1925 Aralık ayının 26'ıncı günü yayınlanan kanunla, resmen kabul edilmişti. O güne kadar kullanılmakta olan Rumi Takvim'in 1341 yılı Aralık ayının 31'inci gününü takip eden gün, yılbaşından ilk kez söz edildi
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        Haberler Güncel 31 Aralık Cuma okullar tatil mi? Resmi tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullar tam gün mü yoksa yarım gün mü tatil olacak?
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