31 Aralık Cuma okullar tatil mi? Resmi tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullar tam gün mü yoksa yarım gün mü tatil olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Hem öğrenciler hem de çalışanlar yıl boyunca tatil yapabilecekleri günleri merak ediyor ve yakından takip ediyor. Yılın son tatilinin yaşanacağı yılbaşı ile ilgili soruların yanıtları da merak konusu oldu. Peki 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde resmi tatil mi olacak okullar işyerleri kapalı mı?
31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR TAM MI YARIM GÜN MÜ TATİL OLACAK?
1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen 1 Ocak, 2022 yılında cumartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı tatili bir gündür.
31 Aralık Cumartesi günü bazı işyerleri çalışanlarına yarım gün izin verebiliyor, ancak 31 Aralık resmi tatil değildir.
RESMİ TATİL GÜNLERİ 2022!
YILBAŞI:1 Ocak Cumartesi
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI: 23 Nisan Cumartesi
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ: 1 Mayıs Pazar