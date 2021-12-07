31 Aralık Cuma okullar tatil mi? Resmi tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullar tam gün mü yoksa yarım gün mü tatil olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Hem öğrenciler hem de çalışanlar yıl boyunca tatil yapabilecekleri günleri merak ediyor ve yakından takip ediyor. Yılın son tatilinin yaşanacağı yılbaşı ile ilgili soruların yanıtları da merak konusu oldu. Peki 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde resmi tatil mi olacak okullar işyerleri kapalı mı?