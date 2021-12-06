Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık resmi tatil mi? 1 Ocak 2022 hangi güne denk geliyor, okullar işyerleri tatil mi olacak? sorgulamaları arama motorları üzerin sıklıkla yapılıyor. Yılın son ayı yaşanırken yılbaşı için de heyecan dolu geri sayım başladı ve tatil yapmanın hayalini kuranlar 31 Aralık 1 Ocak tarihlerinin hangi güne denk geldiğini ve resmi tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. İşte detaylar...