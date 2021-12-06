Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık resmi tatil mi? 1 Ocak 2022 hangi güne denk geliyor, okullar işyerleri tatil mi olacak? sorgulamaları arama motorları üzerin sıklıkla yapılıyor. Yılın son ayı yaşanırken yılbaşı için de heyecan dolu geri sayım başladı ve tatil yapmanın hayalini kuranlar 31 Aralık 1 Ocak tarihlerinin hangi güne denk geldiğini ve resmi tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. İşte detaylar...
31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen 1 Ocak, 2022 yılında cumartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı tatili bir gündür.
31 Aralık Cumartesi günü bazı işyerleri çalışanlarına yarım gün izin verebiliyor, ancak 31 Aralık resmi tatil değildir.
RESMİ TATİL GÜNLERİ 2022!
YILBAŞI:1 Ocak Cumartesi
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI: 23 Nisan Cumartesi
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ: 1 Mayıs Pazar