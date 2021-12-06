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    • 06.12.2021 14:10
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    • 06.12.2021 14:10
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    Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık resmi tatil mi? 1 Ocak 2022 hangi güne denk geliyor, okullar işyerleri tatil mi olacak?

    Tatil planları yapanlar resmi tatil günlerini merak ediyor ve bu yıl sonuncusu olan Yılbaşı tatili kaç gün? Öğrenciler kadar veliler de heyecanlı ve plan yapmak için gün sayıyor. Diğer yandan çalışanlar ise o gün ve sonraki gün işe gidip gitmeyeceklerini merak ediyor. Peki 31 Aralık resmi tatil mi? 1 Ocak 2022 hangi güne denk geliyor, okullar işyerleri tatil mi olacak? Yeni yıl yeni hedeflere sayılı günler kala yılbaşı tatilinin hafta içine mi yoksa hafta sonuna mı denk geldiği ve diğer tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Yılbaşı tatili kaç gün?

    Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık resmi tatil mi? 1 Ocak 2022 hangi güne denk geliyor, okullar işyerleri tatil mi olacak? sorgulamaları arama motorları üzerin sıklıkla yapılıyor. Yılın son ayı yaşanırken yılbaşı için de heyecan dolu geri sayım başladı ve tatil yapmanın hayalini kuranlar 31 Aralık 1 Ocak tarihlerinin hangi güne denk geldiğini ve resmi tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

    31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

    1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen 1 Ocak, 2022 yılında cumartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı tatili bir gündür.

    31 Aralık Cumartesi günü bazı işyerleri çalışanlarına yarım gün izin verebiliyor, ancak 31 Aralık resmi tatil değildir.

    RESMİ TATİL GÜNLERİ 2022!

    YILBAŞI:1 Ocak Cumartesi

    ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI: 23 Nisan Cumartesi

    EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ: 1 Mayıs Pazar

        AREFE GÜNÜ: 1 Mayıs Pazar

        RAMAZAN BAYRAMI: 2 Mayıs Pazartesi- 3 Mayıs Salı- 4 Mayıs Çarşamba

        GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI: 19 Mayıs Perşembe

        AREFE GÜNÜ: 8 Temmuz Cuma

        KURBAN BAYRAMI: 9 Temmuz Cumartesi- 10 Temmuz Pazar- 11 Temmuz Pazartesi- 12 Temmuz Salı

        DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ: 15 Temmuz Cuma

        ZAFER BAYRAMI: 30 Ağustos Salı

        CUMHURİYET BAYRAMI: 28 Ekim Cuma- 29 Ekim Cumartesi

        TÜRKİYE'DE İLK YILBAŞI NE ZAMAN KUTLANDI?

        Türkiye'de yılbaşı kutlamaları 1930 yılından sonra başladı. Bizde Miladi Takvim, bundan 78 yıl önce, 1925 Aralık ayının 26'ıncı günü yayınlanan kanunla, resmen kabul edilmişti. O güne kadar kullanılmakta olan Rumi Takvim'in 1341 yılı Aralık ayının 31'inci gününü takip eden gün, yılbaşından ilk kez söz edildi
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        Haberler Güncel Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık resmi tatil mi? 1 Ocak 2022 hangi güne denk geliyor, okullar işyerleri tatil mi olacak?
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