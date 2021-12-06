Bir süredir haber alınamayan Sedat Peker ile ilgil son dakika gelişmeler yaşandı. Türkiye aleyhinde açıklamalarla gündeme gelen suç örgütü elebaşının gözaltına alındığı iddia edildi. Peki; Sedat Peker yakalandı mı, tutuklandı mı, gözaltına mı alındı? Sedat Peker nerede, Türkiye'ye getirildi mi?
SEDAT PEKER GÖZALTINA MI ALINDI? GÜNDEM OLAN İDDİA!
Son dakika! İddiaya göre Katar merkezli yayın organı El Cezire, hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığını ve Türkiye'ye iade edilebileceğini duyurdu.
SEDAT PEKER NEREDE YAŞIYOR?
Çektiği videolar ile Türkiye aleyhinde iddialarda bulunan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in daha önce Dubai'de olduğu biliniyordu. Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde son videosunu çektiği Habtoor Palace Dubai otelin sahibinin Türkiye düşmanı olduğu ortaya çıktı.
SEDAT PEKERİ'İ TEHDİT ETMİŞTİ! GÜNİZ AKKUŞ TUTUKLANDI!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi, etkinlik alanlarının belirlenmesi ve aralarındaki yapının ortaya konulabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında önceki gün operasyon düzenledi.
"Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme ve yağma" gibi olayları karıştığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, örgütün elebaşılığını yaptığı belirlenen 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş ve yöneticilerinden Mustafa Kemal Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
TUTUKLANDILAR
Güniz Akkuş ve Mustafa Kemal Yavuz çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.